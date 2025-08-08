Javier Gandolfi: "Jugó Nacional, sin importar el nombre o apellido; el resultado fue corto"

Atlético Nacional superó 3-0 a Alianza FC en el marco de la sexta jornada de la Liga Betplay II-2025. Tras el compromiso, Javier Gandolfi, DT del 'verdolaga', dejó sus impresiones en rueda de prensa en un juego donde usó un equipo alterno pensando en el reto de Copa Libertadores la próxima semana.

"Cuando tomo la decisión de parar este once inicial analizamos muchos puntos, y uno de los más importantes es poner lo mejor para este partido y eso se lo transmito al jugador. Veníamos de una carga importante de partidos donde por ahí la rotación era mínima y hoy (viernes) era el partido donde jugadores que no habían tenido la oportunidad de ir de inicio tengan esa oportunidad", dijo de entrada el timonel argentino al servicio del verde paisa.

A continuación, Javier Gandolfi continuó con sus análisis del compromiso frente al elenco valduparense. El timonel aseguró que el resultado quedó corto.

"Nos encontramos con un partido que lo abrimos rápido, pero iba a ser complejo porque nos encontramos con una Alianza que nos estaba esperando con un bloque bajo, a partir de la diferencia el equipo siguió manejando el balón, después por situaciones de errores propios nuestros le dimos la posibilidad al rival de que crezca un poco, sin agredir el arco propio. Después en el segundo tiempo, creo que la jerarquía que tiene en las distintas líneas, y obviamente después viendo el banco, teníamos la posibilidad de darle minutos a jugadores que tenían una carga muy larga; creo que salió un partido redondo, el resultado a mi entender quedó corto", añadió.

Javier Gandolfi, director técnico de Atlético Nacional. Getty

Publicidad

Otras declaraciones de Javier Gandolfi:

- Más análisis del juego

"Creo que se logró, los chicos que por ahí necesitaban entrar en ese rimo jugaron 60 minutos, en ese punto quedamos satisfechos. Pero ya damos vuelta a la página y mañana (sábado) tenemos que equipar cargas y preparar el partido para el martes".

Publicidad

- Las variantes que usó

"Está claro que estamos en ese momento de conocimiento de estos jugadores, Marlos (Moreno), Juan (Bauza), que acaban de llegar y que en algún momento los van a ver juntos, por ahí en situaciones no se dio. Las variantes son importantes, tenemos un plantel con una competencia interna linda, quedó demostrado. Hoy jugó Nacional, sin importar el nombre o apellido, sin importar el número de camiseta, para nosotros es importante y para ellos también que estén todos preparados".

Nacional se impuso a Alianza FC en el Polideportivo Sur. Colprensa

- ¿Qué pasó con Facundo Batista que salió con dolor en el rostro?

"Lastimosamente me informan que Facundo tiene una fractura en el tabique y en estos momentos está viajando a la clínica para ser intervenido. Es una situación difícil por la posición y por el momento, por algo pasan las cosas y le dimos la tranquilidad de que tiene que estar tranquilo".

Publicidad

- Los suplentes dieron un buen nivel...

"Y para mí todos eran titulares y obviamente hay que tener esa competencia interna, hoy (viernes) puse lo mejor y por ahí muchos piensan que eran suplentes. Seguramente los que iniciaron tendrán minutos en partidos llamados por ahí para ustedes más importantes y para mí todos son importantes y respetamos al rival de esa manera".