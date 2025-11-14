‘Fixture’ confirmado para Atlético Nacional en cuadrangulares, con 4 partidos en casa

El calendario de Atlético Nacional para los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II tiene varias particularidades si se tiene en cuenta que 4 de sus 6 presentaciones serán en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Los ‘verdolagas’ hacen parte del grupo A junto a Independiente Medellín, que es líder de la reclasificación y tiene el ‘punto invisible’; Junior de Barranquilla, con el que perdió 2-1 en el cierre de la fecha 20 de la fase de todos contra todos; y América de Cali, su adversario en la semifinal de la Copa Colombia.

Al tratase de oponentes exigentes, los dirigidos por el entrenador interino Diego Arias deberán sacar ventaja de lo que suponer tener sus 3 primeros encuentros en la capital antioqueña.

Posteriormente, el equipo deberá viajar a Barranquilla, en la cuarta jornada, y a Cali, en la última, en la que podría estar en juego su posible paso a la final.

Por otra parte, Nacional sostendrá 2 clásicos contra el DIM, al que goleó 5-2 en la fecha 17 y al que se podría encontrar en la final de la Copa Colombia, en caso de que los ‘verdolagas’ avancen.

De hecho, los verdes también volverán a ver a otro adversario al que le tienen la medida: el América, al que superaron 4-1 en el partido de ida de las semifinales de Copa y al que enfrentará en el choque de vuelta de esa serie justo antes del inicio de los cuadrangulares de Liga.

Es decir, la escuadra ‘nacionalista’ cuenta con suficiente referencia de sus rivales, por lo cual depende de su planificación para sacar provecho del calendario que le correspondió.



Calendario de Atlético Nacional en cuadrangulares de Liga Betplay

Acá, todos los partidos del elenco ‘verdolaga’ en el grupo A, que por ahora no tiene confirmación de días y horarios:

⦁ Fecha 1

Partido: Nacional vs. América

Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín

⦁ Fecha 2

Medellín vs. Nacional

Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín

⦁ Fecha 3

Nacional vs. Junior

Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín

⦁ Fecha 4

Junior vs. Nacional

Estadio: Metropolitano, de Barranquilla

⦁ Fecha 5

Nacional vs. Medellín

Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín

⦁ Fecha 6

América vs. Nacional

Estadio: Pascual Guerrero, de Cali