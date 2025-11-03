Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América le baja la caña al gol olímpico de Nacional: "Es error de la defensa, no virtud de ellos"

América le baja la caña al gol olímpico de Nacional: "Es error de la defensa, no virtud de ellos"

En la zona mixta del estadio Atanasio Girardot, una de las figuras del América de Cali habló sobre la anotación del joven Juan Manuel Rengifo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
Comparta en:
Juan Manuel Rengifo, futbolista de Nacional.
Juan Manuel Rengifo, futbolista de Nacional.
X de @nacionaloficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad