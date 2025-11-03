América le baja la caña al gol olímpico de Nacional: "Es error de la defensa, no virtud de ellos"

Atlético Nacional tuvo una gran noche contra el América de Cali al superarlo por 4 a 1 en el juego de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2025. El encuentro tuvo un gol olímpico que fue obra de Juan Manuel Rengifo, una de las joyas del 'verdolaga' que debutó hace poco y ya comenzó a marcar la diferencia. Sin embargo, al término del partido, una de las figuras 'escarlatas' le bajó la caña a esa anotación y otorgó responsabilidades.

Se trata de Jorge Soto, arquero de los 'diablos rojos', quien, además fue protagonista en la acción porque hubo intento fallido de su parte por sacar la pelota. “Errores que cometimos, creo que cuando hay un gol olímpico, yo como arquero pienso que es más error de las defensas que virtud del rival. Si bien el rival pateó bien, era un balón muy controlable, que cometimos errores y no lo pudimos sacar", dijo sin tapujos en la zona mixta del Atanasio Girardot.

Para el guardameta sus compañeros y él no estuvieron a la altura de un club como el América que siempre debe ser protagonista en la cancha. "El balance negativo. tristes, enojados, con bronca por no poder representar este escudo como se lo merece. Sentimos que el resultado es demasiado abultado por el desarrollo del juego", fue su análisis.

Jorge Soto, guardameta de América de Cali, en la Copa Sudamericana 2025 Getty Images

Soto también hizo referencia a la alta eficacia de Nacional de cara al arco. "Por momentos lo controlamos, creamos las opciones, pero dimos ventajas que Nacional cobró y nos vamos con tres goles abajo", agregó.

Por último, el arquero manifestó que este tipo de resultados les sirve para 'aterrizar' y no creerse el cuento de que son los mejores. "Complicado, esta derrota duele, duele mucho, golpea el ego, golpea la confianza, porque veníamos haciendo muy buenas presentaciones, consiguiendo muy buenos resultados, pero de pronto nos sirva para despertar y darnos cuenta de que de pronto no éramos tan buenos como lo estábamos sintiendo. Mentalmente toca reponernos rápido porque el fútbol no da espera y ya en cuatro días tenemos una final más", concluyó.