¿Fortaleza bromeó o se burló de jugadora del Bucaramanga? Así la llamó por el altavoz

Fortaleza y Atlético Bucaramanga igualaron entre sí el pasado lunes 7 de abril en el estadio de Techo, sur de la capital colombiana, en cumplimiento de la séptima fecha del torneo local.

El encuentro tuvo como anotadoras a Reina Sofía Torres, que abrió el marcador a favor de las anfitrionas en el minuto 33, y a Karen Yulitza Garzón, que consiguió la paridad definitiva en el minuto 87.

Y aunque no hubo mayores novedades, pues se jugó con tribunas prácticamente desocupadas por ser un duelo entre coleros, no pasó desapercibido el momento en el que por los parlantes del recinto se nombró de forma particular a una de las integrantes del bando bumangués.

¿Fortaleza bromeó o se burló de jugadora del Bucaramanga en Liga Femenina?

Todo ocurrió en el minuto 58, cuando se anunció por el sonido interno del estadio uno de los cambios que hizo el cuadro ‘leopardo’, el del ingreso de Julieth Natalia Sánchez, marcada con la camiseta 13, en lugar de Sara Garzón, la 8.

Lo singular fue la forma en la que la encargada de hablar por el altavoz, una persona puesta por el club local, es decir, por Fortaleza, se refirió a la futbolista que entró a la cancha.

“Sustitución en Atlético Bucaramanga, ingresa la jugadora número 12 más 1, Natalia Sánchez, y se retira la jugadora número 8, Sara Garzón”, se escuchó en el parlante.

El denominativo de “12 más 1” para no decir 13 –cifra asociada popularmente con la mala suerte– pudo haber sido una broma, aunque también se pudo considerar como una burla al equipo adversario. Sin embargo, no hubo reclamación debido a que el club ‘búcaro’ estaba concentrado en conseguir la paridad, la cual llegó a 3 minutos del pitazo final.

Lo que no se sabe si esto fue iniciativa de la mujer que estaba en el micrófono o si fue una orden que dieron para esta situación.

Ahora, ambas escuadras se alistan para la próxima jornada e la Liga Femenina , en la que el Bucaramanga recibirá al América de Cali, mientras que Fortaleza hará lo propio contra Real Santander, duelo en el que no se sabe si se repetirá dicha conducta.

Eso sí, esto no le ha ayudado mucho a Fortaleza, que es último en la tabla de posiciones con un punto, mientras que el Bucaramanga es penúltimo con 2 unidades.