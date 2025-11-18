Kenny McLean y un golazo de mitad de cancha en Escocia vs Dinamarca, para ir al Mundial 2026

Escocia clasificó este martes 18 de noviembre al Mundial 2026 luego de un vibrante partido contra Dinamarca que finalizó 4-2 con dos goles en los minutos 90+3 y 90+9, pero el último fue el mejor porque fue de mitad de cancha por parte de Kenny McLean.

Cuando los daneses estaban buscando el empate y estaban jugados en ataque, el futbolista del registro del Norwich City, de Inglaterra, robó la pelota y vio salido al arquero, animándose a rematar desde lejos.

Kenny McLean no dudó en disparar con potencia pero también con precisión para sorprender al guardameta de Dinamarca y dejar un golazo de mitad de cancha para el 4-2 definitivo a favor de Escocia, que confirmó su lugar en el Mundial 2026.



Así fue el golazo de mitad de cancha de Kenny McLean en Escocia vs Dinamarca y clasificación al Mundial 2026: