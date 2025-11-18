Síguenos en::
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Kenny McLean y un golazo de mitad de cancha en Escocia vs Dinamarca, para ir al Mundial 2026

Kenny McLean y un golazo de mitad de cancha en Escocia vs Dinamarca, para ir al Mundial 2026

El mediocampista escocés Kenny McLean puso el cuatro y definitivo gol de Escocia para clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero lo hizo de forma espectacular.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de nov, 2025
Kenny McLean Escocia
Kenny McLean marcó golazo desde mitad de cancha con Escocia - Foto:
Getty Images

