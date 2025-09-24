El exDT de Luis Díaz, en Liverpool, fulminó a uno de los nuevos fichajes: "fue estúpido"

Liverpool logró una agónica victoria 2-1 frente a Southampton, en partido correspondiente a la tercera ronda de la Copa de la Liga. Los 'reds' anotaron por medio de Alexander Isak y Hugo Ekitiké, pero este último jugador fue protagonista de un curioso hecho, que no le gustó para nada a su entrenador Arne Slot.

Ekitiké, que llegó esta temporada proveniente del Eintracht Frankfurt, anotó el segundo gol de su equipo al minuto 85, y de la emoción se quitó su camiseta para enseñársela a los asistentes al estadio de Anfield. Sin embargo, al francés se le olvidó que había recibido una tarjeta amarilla al minuto 53, por lo que el árbitro no tuvo más remedio que mostrarle la segunda amarilla y expulsarlo del juego.

Frente a ese hecho, el técnico del Liverpool, Arne Slot, se refirió en rueda de prensa. "La primera (amarilla) ya era innecesaria y, en cierta medida, estúpida, porque hay que controlar las emociones. Sé lo difícil que es jugar de número '9' en la Premier League o en cualquier liga del mundo. El defensa puede hacer casi todo lo que quiera y, cuando le tiras un poco de la camiseta o le empujas un poco, te pitan falta. Siempre es mejor controlar tus emociones y, si no puedes, hazlo de forma que no te saquen tarjeta amarilla. Cuando me sacaron tarjeta roja contra el Everton (la temporada pasada), dije que eso siempre es una estupidez. Puedes mostrar tus emociones, pero si eso te lleva a una tarjeta amarilla o roja, entonces es una estupidez, y eso es lo que pasó con la primera amarilla."

Publicidad

Arne Slot, director técnico de Liverpool Foto: AFP

Pero Slot no se quedó con eso y siguió criticando la actuación de su jugador. "Le dije que si marcas en la final de la Champions League en el minuto 87, después de regatear a tres jugadores y meterla por la escuadra, quizá pueda entender que pienses: ‘Todo esto es gracias a mí’. Soy anticuado, tengo 47 años, soy viejo y no he jugado a este nivel, pero marqué algunos goles y si hubiera marcado un gol como este (a puerta vacía), me habría dado la vuelta, habría ido hacia Federico Chiesa y le habría dicho: "¡Este gol es todo tuyo, no mío!"".

Publicidad

Tiempo después, el atacante se disculpó en las redes sociales por lo sucedido. "Esta noche estaba muy emocionado por ayudar al equipo a conseguir otra victoria aquí, en nuestro estadio, en mi primer partido de la Carabao Cup... Las emociones me han podido esta noche. Mis disculpas a toda la familia 'red'. ¡Gracias a los aficionados que siempre nos apoyan y a mis compañeros por conseguir esta victoria!".