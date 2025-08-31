¿Diego Raimondi se va a ir de América de Cali?; el DT fue contundente y habló de su futuro

Este domingo 31 de agosto, América de Cali nuevamente volvió a sufrir una nueva derrota en la Liga BetPlay II-2025; en esta ocasión, 0-1 contra Alianza FC, por el duelo correspondiente a la novena jornada del fútbol colombiano.

Y evidentemente, con el cuadro ‘escarlata’ penúltimo en la tabla de posiciones, a Gabriel Raimondi las preguntas y cuestionamientos en rueda de prensa pasaron específicamente por su continuidad o no en el banquillo de los rojos.

"Lo dije antes del partido, esto se trata de hechos, de resultados. Por supuesto que quisiera decir que la relación con Marcela Gómez y los dirigentes es muy buen, a mí me han ayudado mucho; ella y todos ellos saben que tiene mi disponibilidad absoluta de cualquier decisión que quieran tomar y por esa buena relación y buen trato que hemos tenido, este proyecto se inclinó después de la Copa Sudamericana", indicó de entrada el estratega argentino, enfatizando en que su hoja de vida está sobre la mesa.

Diego Raimondi, director técnico del América de Cali. Colprensa

No obstante, Raimondi también enfatizó en que hay que tomar la decisión con cabeza fría, por lo que espera reunirse en las próximas horas para definir su situación: "Seguramente hay que bajar un poco la adrenalina, hablar con tranquilidad mañana (lunes), creo que entre personas inteligentes nos vamos a entender".

"Sobre los números no podemos decir nada, creo que esta racha negativa se divide en dos etapas; la primera es crisis absoluta de resultados. Si ustedes recuerdan el partido con Santa Fe, el segundo tiempo con Tolima, lo del partido de Copa Sudamericana contra Fluminense e local, donde el equipo era superior y merecía ganar o empatar, pero perdía", agregó el entrenador 'escarlata', analizando el porqué de la mala actualidad del equipo.

Sin embargo, Raimondi también fue autocrítico y, dejando claro que la actualidad de América cada vez es más cuestionable, aceptó que los resultados ni el fútbol ha avalado lo trabajado al mando del equipo: "Hoy por hoy el equipo no merece ganar, ni tampoco empatar; entonces hay que asumir las responsabilidades, expresarme ahora en la conferencia después de la derrota, como lo dije antes, este es un club muy grande y no voy a ser una traba para este club. Mañana (lunes) hablaremos con Marcela tranquilos, como todo lo que hemos charlado, pero seguramente, por supuesto que mi continuidad está en duda".



*Otras declaraciones de Javier Raimondi:

¿Qué análisis queda de esta derrota?

“La verdad es que contra Alianza FC el equipo no jugó bien, el equipo tuvo mucha dificultad, es por eso por lo que creo que, desde un punto de vista futbolístico, no estuvimos a la altura de este partido y, como siempre, el máximo responsable de esto es el entrenador”.

Acción de juego en el duelo entre América de Cali vs. Alianza FC, por Liga. Foto: Colprensa.

¿Por qué el equipo tácticamente ha cambiado mucho?

“Creo que el equipo cada que intenta cambiar de esquema, gana una dificultad enorme; con dos puntas, con tres defensores. Ahora volvimos a jugar al fútbol con nuestro funcionamiento en el momento en que pasamos 4-3-3. Cuando hay una situación de dificultad uno trata de encontrar soluciones, pero no por meter más atacantes uno es más ofensivo”.

“Rescato la vuelta al módulo, el volver a jugar y tratar de tener el balón, pero hay poco que rescatar de este partido”.