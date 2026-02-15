Síguenos en:
Fútbol Colombiano
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Golazo de 40 metros en Liga BetPlay femenina; Mariana Zamorano se lució en Once Caldas vs. Santa Fe

Golazo de 40 metros en Liga BetPlay femenina; Mariana Zamorano se lució en Once Caldas vs. Santa Fe

Este domingo, en la primera fecha de Liga BetPlay femenina 2026, Santa Fe venció 3-0 a Once Caldas, en Manizales, con Mariana Zamorano como figura con una gran anotación y doblete.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de feb, 2026
Mariana Zamorano celebrando su gol en Once Caldas vs. Santa Fe.
Santa Fe femenino.

