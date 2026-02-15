Golazo de 40 metros en Liga BetPlay femenina; Mariana Zamorano se lució en Once Caldas vs. Santa Fe

En el estadio Palogran, en Manizales, Independiente Santa Fe dio el golpe contra Once Caldas y ganó 3-0 en la primera fecha de la Liga BetPlay femenina 2026. Más allá del positivo resultado y la contundente victoria, los focos se los llevó Mariana Zamorano, quien firmó un doblete con un golazo incluído.

A los 54 minutos, cuando las 'leonas' se imponían por 2-0, Zamorano interceptó una pelota en mitada de cancha y sacó un potente remate que dejó sin opciones a la arquera del 'blanco blanco'.

Vea el gol de Mariana Zamorano en Once Caldas vs. Santa Fe: