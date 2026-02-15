Cali consiguió una alentadora victoria; 1-0 sobre Atlético Nacional y Alberto Gamero respira

Este domingo, en el estadio Palmaseca, Deportivo Cali superó 1-0 a Atlético Nacional, por la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026. El único gol del encuentro fue obra de Juan Ignacio Dinenno.

El juez central Álvaro Meléndez dio el pitazo inicial y la cancha se volvió un campo de batalla, con juego de ida y vuelta. La primera chance fue para la visita a los cinco minutos con un cabezazo de William Tesillo que se fue ligeramente desviado.

Al 23', el local no tuvo buena fortuna y tuvo que hacer su primer sustitución luego de una lesión de Emanuel Reynoso. Avilés Hurtado ingresó para ocupar su lugar. Al 34', Juan Ignacio Dinenno sacó un remate y la pelota pasó muy cerca del arco. Inmediatamente después, se dio la opción más clara. Edwin Cardona metió un balón perfecto en profundidad, Nicolás Rodríguez controló y metió un zurdazo, pero el esférico se estrelló en el travesaño.

Al 45', Cardona cobró un tiro de esquina, Alfredo Morelos cabeceó y Pedro Gallese atajó. Ambos equipos se fueron al descanso 0-0.



Para la segunda parte, las ofensivas no disminuyeron y hubo más emociones. Al 46', Andrés Felipe Román quedó mano a mano, remató y Gallese se lución deteniendo el balón en dos tiempos. Al minuto siguiente, Cali sorprendió y se puso en ventaja. Luis Orejuela lanzó un centro perfecto y Dinenno metió un cabezazo letal que dejó sin opciones a Harlem 'Chipi Chipi' Castillo.

Los 'azucarerso' siguieron insistiendo y al 62' por poco amplían la ventaja. Johan Martínez lo intento de media distancia, la pelota hizo un efecto extraño y Castillo se complicó y tuvo que enviar al tiro de esquina.

Nacional comenzó a acelerar para al menos buscar el empate y estuvo muy cerca al 72, pero Gallese estuvo intratable. El arquero peruano primero atajó un cabezazo de Morelos y luego un tiro a quemarropa de Marlos Moreno.

Al final no hubo tiempo para más y la alegría fue para el Cali que ahora marcha en la sexta casilla con 1 unidades. Por su parte, Nacional quedó en la novena posición con 9 puntos.

Ficha técnica:

Deportivo Cali: Pedro Gallese, Fabián Viáfara (Luis Orejuela - 46'), Felipe Aguilar, José Caldera (Julián Quiñones - 76'), Andrés Correa, Johan Martínez, Ronaldo Pájaró, Matías Orozco (Daniel Giraldo - 75'), Emanuel Reynoso (Avilés Hurtado - 23'), Juan Ignacio Dinenno (Yani Quintero - 83') y Stiven Rodríguez. DT: Alberto Gamero.

Atlético Nacional: Harlem Castillo, Andrés Felipe Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco, Juan Manuel Zapata, Mateus Uribe (Cristian Arango - 77'), Marlos Moreno (Juan Bauza - 77'), Edwin Cardona (Juan Rengifo - 64'), Nicolás Rodríguez (Andrés Sarmiento - 64') y Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

Árbitros



Árbitro Álvaro Meléndez Magdalena Asistente Nro. 1 Roberto Padilla Atlántico Asistente Nro. 2 Jhon Gallego Caldas Cuarto Árbitro Deivy Guetio Valle VAR David Nicolás Rodríguez Bogotá AVAR Stivenson Celeita Bogotá

Estadio: Pascual Guerrero, en Cali.

Gol: Juan Ignacio Dinenno (47').