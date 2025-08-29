Publicidad

Guillermo de Amores y un error caro para Millonarios; gol de Águilas y luego salió lesionado

El arquero de Millonarios tuvo un blooper, chocó con Juan Pablo Vargas y así llegó la anotación de Jorge Rivaldo en el estadio Alberto Grisales, en Rionegro. Minutos después pidió el cambio.