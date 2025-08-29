Guillermo de Amores y un error caro para Millonarios; gol de Águilas y luego salió lesionado

Millonarios comenzó perdiendo con Águilas Doradas luego de un error en salida del arquero Guillermo de Amores, quien buscó rechazar pero terminó impactando a su compañero Juan Pablo Vargas y eso fue aprovechado por Jorge Rivaldo para el 1-0 parcial en el marcador.

Minutos después el guardameta uruguayo pidió cambio al sentir molestias tras la dura caída que sufrió en el golpe con el zaguero costarricense, algo que lo hizo ser sustituido y que entrara Diego Novoa.

Lo cierto es que es la segunda vez que en pleno partido con Millonarios le toca pedir el cambio, como le sucedió en su debut en el duelo frente al Deportivo Cali, aunque aquella vez fue por un golpe en la cabeza con uno de los palos del arco.



Así fue el error de Guillermo de Amores y el gol de Jorge Rivaldo en Águilas vs Millonarios:

