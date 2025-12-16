Guillermo Paiva se fue expulsado en final Tolima vs Junior; lanzó frentazo a Marlon Torres

Publicidad
Antes de terminar el primer tiempo, Junior quedó con diez jugadores en el partido de la final de vuelta de la Liga BetPlay 2025-II contra Tolima, por la expulsión de Guillermo Paiva.
Al minuto 41 el delantero paraguayo se enganchó en una discusión con el defensor Marlon Torres, le envió un frentazo y el jugador ‘pijao’ cayó al piso.
Sin revisión, el árbitro Andrés Rojas no dudó en mostrarle la tarjeta roja a Guillermo Paiva por agresión, y el VAR lo ratificó porque no hubo llamado para el juez central.
🏆⚽ ¡Guillermo Paiva se va expulsado en Junior y se queda con diez hombres ante Tolima!#LAFINALxWIN pic.twitter.com/QwmWZuOnqp— Win Sports (@WinSportsTV) December 17, 2025