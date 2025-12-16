Guillermo Paiva se fue expulsado en final Tolima vs Junior; lanzó frentazo a Marlon Torres

Antes de terminar el primer tiempo, Junior quedó con diez jugadores en el partido de la final de vuelta de la Liga BetPlay 2025-II contra Tolima, por la expulsión de Guillermo Paiva.

Al minuto 41 el delantero paraguayo se enganchó en una discusión con el defensor Marlon Torres, le envió un frentazo y el jugador ‘pijao’ cayó al piso.

Sin revisión, el árbitro Andrés Rojas no dudó en mostrarle la tarjeta roja a Guillermo Paiva por agresión, y el VAR lo ratificó porque no hubo llamado para el juez central.



Así fue la expulsión de Guillermo Paiva en Tolima vs Junior, por final vuelta Liga BetPlay 2025-II: