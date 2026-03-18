Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La Selección Paraguay ya tiene la 'pinta' para el Mundial 2026; honrará su historia

La Selección Paraguay ya tiene la 'pinta' para el Mundial 2026; honrará su historia

La indumentaria respeta los colores tradicionales de la Selección Paraguay, que regresa a un Mundial tras 16 años de ausencia. La 'albirroja' debutará contra Estados Unidos.

Por: EFE
Actualizado: 18 de mar, 2026
Comparta en:
Selección de Paraguay en uno de los partidos por Eliminatoria para el Mundial 2026.
Selección de Paraguay en uno de los partidos por Eliminatoria para el Mundial 2026.
afp.

Publicidad

Publicidad

Publicidad