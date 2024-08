Harold Rivera recibió sanción de la Dimayor por hablar mal del arbitraje contra Águilas

El partido entre Águilas Doradas y Patriotas, válido por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2024-II tuvo varias jugadas que causaron polémica en cuanto al actuar del cuerpo arbitral.

Y es que durante lo que viene siendo la actual campaña, los boyacenses no han tenido el mejor de los desempeños, de hecho, se encuentran en la penúltima casilla del escalafón, con tan solo dos puntos, en cuatro partidos jugados.

Ahora, este martes la Dimayor ha decidido anunciar en su resolución número 61 de 2024 la sanción debido a lo sucedido entre el técnico y el árbitro central Jairo Mayorga, quien en ese partido debutó en la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano.

Pues bien, basado en lo dicho por el ente que organiza las distintas competiciones de nuestro balompié: "Se decidió sancionar al señor Harold Rivera Roa, Director Técnico del Club Patriotas Boyacá S.A. (“Patriotas”) con suspensión de dos(2) fechas y multa de dos millones seiscientos mil pesos ($2.600.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal a) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la fecha 3ª de la Liga BetPlay DimayorII2024, entre el Club Talento Dorado S.A. y el Club Patriotas Boyacá S.A.".

Esto debido a que, según informó el árbitro del partido: "Al finalizar el partido, el director técnico del equipo Patriotas ingresó al terreno de juego para protestar de manera airada y reiterada, llamándome (al árbitro) deshonesto".

Tras ello, Patriotas también intentó justificar lo hecho por su director técnico. "Es fundamental entender que el incidente en el que el entrenador de nuestro club, Patriotas Boyacá S.A., Harold Rivera, utilizó el término "deshonesto" al final del partido debe ser considerado en su contexto adecuado", aseguró la institución boyacense.

Pese a la argumentación del equipo 'patriótico', finalmente la Dimayor sancionó a Rivera con 2.600.000 pesos y dos fechas sin poder dirigir a los suyos.

Cabe resaltar que, luego del partido en la rueda de prensa, el DT se mostró notablemente molesto por lo que el desarrollo del partido en cuanto a las decisiones arbitrales había sido. "No sé qué vaya a pasar con lo que voy a decir, pero ya está bueno. Estoy cansado de que me estén puteando, me duele que me insulten cada rato, un error tras otro, y no pasa nada. La gente sabe lo que he sido en la vida, como trabajador. Yo soy una persona muy honesta, y que me quiten los puntos así, que me piten faltas que no son, penales que no son", señaló en aquel momento.