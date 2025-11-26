Harold Santiago Mosquera no se puso con más rodeos en Santa Fe; “lo más probable es que no”

Independiente Santa Fe perdió 1-2 con Tolima en la fecha 3 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II, y de paso se conoció que tendrá de baja en lo que queda de campeonato colombiano a una de sus principales figuras: Harold Santiago Mosquera.

Además de los rumores de su salida para 2026, extraoficialmente para el América de Cali, el habilidoso atacante salió lesionado en el duelo frente a los 'pijaos' y todo indica que el de la noche de miércoles fue el último compromiso del nacido en Buenaventura con la camiseta de los 'cardenales'.



Harold Santiago Mosquera habría jugado su último partido con Santa Fe

El futbolista habló con Gol Caracol en zona mixta y cuando le preguntaron si creía que podía jugar alguno de los otros compromisos de estos cuadrangulares se sinceró y no le dio más vueltas al asunto por sus molestias: "No, lo más probable es que no, la verdad que todo este tiempo sabia que podía pasar porque el riesgo era grande".

Harold Santiago Mosquera, además, explicó que "el cuerpo yo internamente sabía el esfuerzo que estaba haciendo porque quería ir hasta el final con Santa Fe. Hoy Dios quiso que fuera así, hay que aceptarlo con dolor e impotencia, ahora toca recuperarse y esperar a ver qué pasa", cerró en su corta intervención sobre lo que fue su último compromiso con los bogotanos, ya que tendría todo acordado con América de Cali.

Harold Santiago Mosquera, con un pie afuera del cuadro 'cardenal'. Foto: @SantaFe.

Además de ser pieza clave en el título de la Liga BetPlay 2025-I, el habilidoso atacante se convirtió en figura en este segundo semestre registrando seis goles y tres asistencias para ayudar en la clasificación a los cuadrangulares finales, donde comparten actualmente en el grupo A con el Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga y Fortaleza.



Con la derrota en la noche de martes los 'cardenales' quedaron en el tercer puesto, con tres puntos, mientras que los ‘pijaos’ son líderes con 7 unidades luego de tres partidos ya disputados. Con eso, los capitalinos deberán ir a ganar al Manuel Murillo Toro para acortar distancias, ya que los dirigidos por Lucas González tienen la ventaja deportiva al quedar entre los dos primeros de la tabla de posiciones en la fase ‘todos contra todos’.