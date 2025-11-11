Harold Santiago Mosquera rompió el silencio sobre su futuro en Santa Fe: hay comunicado oficial

Las últimas horas en Independiente Santa Fe han estado convulsionadas por los fuertes rumores sobre la salida de Harold Santiago Mosquera, justo después de su golazo agónico contra el Cali que los mantiene con vida de cara a los cuadrangulares finales. Al extremo lo han vinculado al fútbol mexicano, América y hasta se ha hablado de un posible regreso a Millonarios.

Este martes, a primera hora, Eduardo Méndez, presidente del rojo capitalino, confirmó que el extremo no continuará en la institución dada las diferencias económicas con otra ofertas que hay sobra la mesa. Ahora, el mismo Mosquera rompió el silencio y compartió un comunicado en redes sociales.

“En los últimos días he visto diferentes versiones y comentarios sobre mi futuro futbolístico. Quiero expresar con total respeto y claridad que, en este momento, mi única prioridad es Independiente Santa Fe, el club al que pertenezco y con el que estoy completamente comprometido mientras sigamos en competencia. Estoy enfocado al 100% en entrenar, competir y dar lo mejor de mí por mis compañeros, el cuerpo técnico y toda la hinchada que me ha mostrado siempre un cariño especial. Tengo un profundo respeto y aprecio por los hinchas de Santa Fe, quienes me han hecho sentir en casa desde el primer día y a quienes quiero agradecer por su respaldo incondicional en cada momento, dentro y fuera del campo", dijo de entrada.

Eso sí, el jugador de 30 años expresó que vinculo con los 'leones' siempre ha sido muy bueno pese a las recientes versiones. "También quiero destacar la excelente relación y el respeto mutuo que tengo con el presidente del club, una persona con la que siempre he podido hablar con sinceridad, y a quien valoro por la transparencia, la confianza y el cariño que ha tenido conmigo durante este proceso. Cualquier decisión sobre mi futuro será comunicada en su momento, de manera oficial y con el respeto que merece tanto Santa Fe como cualquier institución interesada. Soy consciente de que los rumores hacen parte del fútbol, pero quiero dejar claro que no permitiré que nada desvíe mi enfoque del objetivo que tenemos como grupo. Mi compromiso y mi energía están completamente puestos en cerrar de la mejor manera esta etapa de competencia, representando con orgullo esta camiseta. Con trabajo, disciplina, respeto y fe, seguiré dando el máximo en cada partido. Con aprecio y gratitud", concluyó.