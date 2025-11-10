Elogios para Luis Díaz desde Alemania: "Es un alivio para la vista, aunque no siempre marque gol”

Luis Díaz sigue siendo noticia en Alemania. El extremo colombiano atraviesa un momento destacado con el Bayern Múnich, club al que llegó para la presente temporada procedente del Liverpool, y su última actuación frente al Unión Berlín lo confirmó como una de las grandes sensaciones de la Bundesliga. El atacante de la Selección Colombia marcó un golazo en el empate de su equipo, despertando la admiración de la afición bávara y de los principales medios deportivos del país.

Sin embargo, su desempeño no ha estado exento de críticas. Pese a su gran desequilibrio y capacidad ofensiva, algunos analistas y referentes del Bayern han señalado que el guajiro ha desaprovechado varias ocasiones claras de gol en los últimos encuentros, un aspecto que, según ellos, debe mejorar para consolidarse como figura indiscutible del equipo dirigido por Vincent Kompany.

Directivo del Bayern Múnich habló de Luis Díaz

Luis Díaz marcó golazo en el 2-2 del Bayern Múnich en su visita al Unión Berlín. AFP

En medio de este panorama de elogios y observaciones, las declaraciones de Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich, han llamado la atención. El directivo destacó la importancia de Díaz en el proyecto deportivo del club y valoró su aporte dentro y fuera de la cancha.

“Luis Díaz es un alivio para la vista, aunque no siempre marque gol”, expresó Hainer en diálogo con medios alemanes, resaltando el talento y la entrega del jugador colombiano.

Hainer on his favourite new signing: "Luis Díaz is a sight for sore eyes, even though he doesn't always hit the back of the net." pic.twitter.com/AB51HH4spQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 9, 2025

Números de Luis Díaz

Desde su llegada al conjunto bávaro, Luis Díaz ha respondido con actuaciones destacadas. En la presente temporada ha disputado 17 partidos en todas las competiciones, sumando 11 goles y cinco asistencias en 1.334 minutos. Sus cifras reflejan su impacto inmediato en el ataque alemán, donde comparte protagonismo con figuras como Harry Kane, Leroy Sané y Jamal Musiala.



¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

Tras el receso por la fecha FIFA, el Bayern Múnich volverá a la acción el sábado 22 de noviembre, cuando reciba al Friburgo en el Allianz Arena, en duelo correspondiente a la fecha 11 de la Bundesliga, a partir de las 9:30 a. m. (hora colombiana). Será una nueva oportunidad para que Luis Díaz siga consolidándose como uno de los grandes referentes del fútbol europeo.