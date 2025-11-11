Luis Díaz recibe el perdón de una leyenda del Bayern, pero también una advertencia

Luis Díaz continúa siendo noticia en Alemania, incluso mientras se encuentra concentrado con la Selección Colombia en Estados Unidos, donde el combinado nacional se medirá ante Nueva Zelanda y Australia en duelos preparatorios para la Copa del Mundo de 2026.

El extremo guajiro, de 28 años, atraviesa un momento brillante en el Bayern Múnich. Su reciente anotación frente al Unión Berlín, un golazo que recorrió todas las portadas deportivas del país bávaro, ha sido motivo de elogios y también de reconciliación con una voz histórica del club alemán.

¿Luis Díaz perdonado por leyenda del Bayern Múnich?

Lothar Matthäus. Foto: GettyImages TF-Images

Lothar Matthäus, excapitán de la selección alemana y referente del Bayern Múnich, fue desde el primer momento uno de los críticos más severos del fichaje de Luis Díaz. El campeón del mundo en 1990 cuestionó en repetidas ocasiones la decisión del club de invertir cerca de 70 millones de euros en su llegada desde el Liverpool, señalando que el colombiano debía mejorar su definición y su capacidad de decisión en el área rival.

Sin embargo, el histórico jugador cambió su tono tras la actuación del guajiro el pasado fin de semana. En su más reciente columna para 'Sky Sport', Matthäus elogió el rendimiento del atacante y reconoció su evolución en el equipo bávaro.

“El gol de Luis Díaz fue de clase mundial. Es fantástico tener un jugador que se esfuerza al máximo por el equipo, marca goles y crea ocasiones claras de gol. Necesita ser más efectivo de cara al arco, pero su golazo hace que le perdone”, escribió el alemán en su análisis.

Con estas declaraciones, Matthäus pareció dejar atrás sus críticas iniciales, destacando la entrega y la influencia ofensiva del colombiano, quien ha conquistado a la exigente afición del Allianz Arena con su garra y talento.



Números de Luis Díaz

Luis Díaz marcó golazo en el 2-2 del Bayern Múnich en su visita al Unión Berlín. AFP

Desde su llegada al Bayern Múnich, Luis Díaz ha demostrado por qué fue una de las contrataciones más destacadas del último mercado de pases. En la presente temporada ha disputado 17 partidos en todas las competiciones, sumando 11 goles y cinco asistencias en 1.334 minutos. Su aporte ofensivo ha sido clave para un ataque de lujo que comparte con Harry Kane y Michael Olise.



¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

Tras el receso por la fecha FIFA, el Bayern Múnich regresará a la acción el sábado 22 de noviembre, cuando reciba al Friburgo en el Allianz Arena, en compromiso correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga. El encuentro se disputará desde las 9:30 a. m. (hora colombiana).

Será una nueva oportunidad para que Luis Díaz siga consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol europeo y reafirme por qué hoy es uno de los jugadores más determinantes del Bayern Múnich.