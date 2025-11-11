Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz recibe el perdón de una leyenda del Bayern, pero también una advertencia

Luis Díaz recibe el perdón de una leyenda del Bayern, pero también una advertencia

El colombiano sigue siendo noticia en Alemania tras su última actuación con el Bayern Múnich, en la que marcó un golazo que ha despertado todo tipo de elogios hacia Díaz Marulanda.

Por: Javier García
Actualizado: 11 de nov, 2025
Luis Díaz, celebrando uno de los goles contra el PSG
Luis Díaz, celebrando uno de los goles contra el PSG
Foto: X/@FCBayern

