Fútbol Colombiano  / Harold Santiago Mosquera y el golazo contra Cali que puso a soñar a todos en Santa Fe

Harold Santiago Mosquera y el golazo contra Cali que puso a soñar a todos en Santa Fe

En la última jugada del partido en el estadio El Campín, Harold Santiago Mosquera mostró su poderío por la banda, para luego definir con categoría. ¡Acá el video de su golazo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Harold Santiago Mosquera marcó un golazo para Santa Fe contra Cali.
