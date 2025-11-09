Harold Santiago Mosquera y el golazo contra Cali que puso a soñar a todos en Santa Fe

Harold Santiago Mosquera fue el que más insistió en el ataque de Santa Fe en el duelo clave contra Deportivo Cali, este domingo en El Campín. Luego de varios intentos a lo largo de los 90 minutos, el número '23' de los 'leones' encontró en la última jugada del partido su premio con un verdadero golazo.

El cronómetro marcaba el 90+6, y luego de un tiro de esquina que se pasó por el área, la pelota le quedó a Mosquera, quien a punta de velocidad y fuerza le ganó el duelo a su marcador, y de paso, lo dejó tirado en el piso. Luego se internó en el área y definió con categoría, de vaselina para el 1-0 final.

Cali recibió al Cali en el marco de la jornada 19 de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Publicidad

Vea acá el golazo de Harold Santiago Mosquera en Santa Fe vs. Cali por Liga BetPlay II-2025:

Último minuto. Te juegas en casa las últimas chances de entrar al Cuadrangular Final. Harold Santiago Mosquera hace esto. Una genialidad para mantener vivas las chances de Independiente Santa Fe.



Fútbol colombiano en su máxima expresión. pic.twitter.com/0OWFH9TCOy — Hache (@eljuegosagrado_) November 10, 2025