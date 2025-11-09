Harold Santiago Mosquera y el golazo contra Cali que puso a soñar a todos en Santa Fe

Publicidad
Harold Santiago Mosquera fue el que más insistió en el ataque de Santa Fe en el duelo clave contra Deportivo Cali, este domingo en El Campín. Luego de varios intentos a lo largo de los 90 minutos, el número '23' de los 'leones' encontró en la última jugada del partido su premio con un verdadero golazo.
El cronómetro marcaba el 90+6, y luego de un tiro de esquina que se pasó por el área, la pelota le quedó a Mosquera, quien a punta de velocidad y fuerza le ganó el duelo a su marcador, y de paso, lo dejó tirado en el piso. Luego se internó en el área y definió con categoría, de vaselina para el 1-0 final.
Último minuto. Te juegas en casa las últimas chances de entrar al Cuadrangular Final. Harold Santiago Mosquera hace esto. Una genialidad para mantener vivas las chances de Independiente Santa Fe.— Hache (@eljuegosagrado_) November 10, 2025
Fútbol colombiano en su máxima expresión. pic.twitter.com/0OWFH9TCOy
