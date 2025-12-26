Exjugadores de Santa Fe y Millonarios nutren a equipo que quiere protagonismo en fútbol colombiano

Los equipos del fútbol profesional colombiano no paran de sorprender a sus hinchas en este fin de año, y ese fue el caso de Llaneros, que este viernes 26 de diciembre, dio a conocer la noticia de los fichajes de varios jugadores. Muchos de ellos tuvieron procesos en clubes como Santa Fe y Millonarios.

En ese orden de ideas, el 'equipo de la media Colombia' le dio la bienvenida a cinco futbolistas y le renovó el contrato a dos más. En cada posición se reforzó de gran manera, debido a que el objetivo es claro: ser protagonista en la Liga BetPlay I-2026.

Llaneros anunció así al defensor Alejandro Moralez, y entre sus cualidades en el campo de juego destacaron la potencia física, el carácter y su buena lectura. A él se sumó el mediocampista, de 26 años, Edwin Laszo, y quien en su hoja de vida presenta experiencia en el fútbol internacional en ligas como la de Estados Unidos y en Europa; además, de Kelvin Osorio con pasado en Santa Fe y el Deportivo Cali, para aportar su talento al mediocampo.

🔝 𝗞𝗲𝗹𝘃𝗶𝗻 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 - 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐. 💥 Experiencia, carácter y talento para el medio campo en lo que será un semestre histórico. 🏳️🏴 ¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐!



𝚂𝚘𝚖𝚘𝚜 𝚎𝚕 𝚎𝚚𝚞𝚒𝚙𝚘 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊 𝙲𝚘𝚕𝚘𝚖𝚋𝚒𝚊. pic.twitter.com/ntOHVT0Gv7 — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) December 20, 2025

Pero no son los únicos que arribaron al elenco 'llanero', ya que Juan José Ramírez también le imprimirá su velocidad, versatilidad e instinto de gol al club. El popular 'Chócolo' ha lucido los colores de Millonarios, Orsomarso y Real Cartagena, por mencionar algunos.



🔝 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗥𝗮𝗺𝗶́𝗿𝗲𝘇 - 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐𝒄𝒂𝒎𝒑𝒊𝒔𝒕𝒂. 🎩 Velocidad, instinto y gol. ¡La historia del “𝐂𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐨” empieza hoy! 🏳️🏴 ¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐!



𝚂𝚘𝚖𝚘𝚜 𝚎𝚕 𝚎𝚚𝚞𝚒𝚙𝚘 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊 𝙲𝚘𝚕𝚘𝚖𝚋𝚒𝚊. pic.twitter.com/s2nfwsKdmF — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) December 3, 2025

Publicidad

Igualmente, se sumó Jhonier Blanco, de 25 años, y quien se encargará de darle el poder ofensivo que necesita Llaneros. En cuanto a las renovaciones, el club de la ciudad de Villavicencio anunció que el guajiro Luis Miranda extendió su vínculo contractual hasta 2026; el delantero espera seguir aportando con sus cualidades en el área, y el otro futbolista que continuará hasta 2027 es Eyder Restrepo.

Así las cosas, Llaneros está más que listo para que el nuevo año que viene esté lleno de éxitos en lo deportivo con el plantel que están confeccionando. Se espera que con el paso de las horas y los días continúen más novedades en el equipo que es dirigido por José Luis García y quien extendió su vinculación laboral hasta 2027.

🔝 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲𝘇 - 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒏𝒔𝒂. 🛡️ Potencia física, buena lectura de juego y carácter defensivo, llega a sumarse a un año histórico. 🏳️🏴 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒊𝒎𝒐𝒔…



𝚂𝚘𝚖𝚘𝚜 𝚎𝚕 𝚎𝚚𝚞𝚒𝚙𝚘 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊 𝙲𝚘𝚕𝚘𝚖𝚋𝚒𝚊. pic.twitter.com/nTUmvF50ai — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) December 23, 2025

Publicidad

🔝 𝗘𝗱𝘄𝗶𝗻 𝗟𝗮𝘀𝘇𝗼 - 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐𝒄𝒂𝒎𝒑𝒊𝒔𝒕𝒂.🔥 Jerarquía, carácter competitivo y recorrido internacional entre Colombia, Europa y Estados Unidos, llega a marcar la diferencia en cada batalla en el medio campo. 🏳️🏴 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒊𝒎𝒐𝒔… pic.twitter.com/F1YSm6tSOE — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) December 22, 2025

🔝 𝗝𝗵𝗼𝗻𝗶𝗲𝗿 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰𝗼 - 𝑫𝒆𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐.🔥 Potencia en el área, juventud, gran presencia ofensiva y capacidad para ganar duelos. 🏳️🏴 ¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒈𝒐𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒓!



𝚂𝚘𝚖𝚘𝚜 𝚎𝚕 𝚎𝚚𝚞𝚒𝚙𝚘 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊 𝙲𝚘𝚕𝚘𝚖𝚋𝚒𝚊. pic.twitter.com/3Tv61SSRh2 — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) December 7, 2025

🔝 𝗝𝗵𝗼𝗻𝗶𝗲𝗿 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰𝗼 - 𝑫𝒆𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐.🔥 Potencia en el área, juventud, gran presencia ofensiva y capacidad para ganar duelos. 🏳️🏴 ¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒈𝒐𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒓!



𝚂𝚘𝚖𝚘𝚜 𝚎𝚕 𝚎𝚚𝚞𝚒𝚙𝚘 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊 𝙲𝚘𝚕𝚘𝚖𝚋𝚒𝚊. pic.twitter.com/3Tv61SSRh2 — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) December 7, 2025

🔝¡𝗘𝘆𝗱𝗲𝗿 𝗲𝘀 𝗺𝗮́𝘀 𝗹𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝘂𝗻𝗰𝗮!! 🛡️ Equilibrio, compromiso y determinación en el medio campo. 🏳️🏴 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒊𝒎𝒐𝒔…



𝚂𝚘𝚖𝚘𝚜 𝚎𝚕 𝚎𝚚𝚞𝚒𝚙𝚘 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊 𝙲𝚘𝚕𝚘𝚖𝚋𝚒𝚊. pic.twitter.com/4rocvgk2PY — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) December 1, 2025

Publicidad

¿Cuándo debuta Llaneros en la Liga BetPlay I-2026?

El 'equipo de la media Colombia' hará su estreno frente al Deportivo Pereira en condición de visitante, en fecha y horario por confirmar. Dicho juego corresponde a la primera jornada. Hay que indicar que el formato del campeonato para el primer semestre cambió a causa de que habrá Mundial 2026, y a ello se suma que no hay la acostumbrada fecha de clásicos.