Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Exjugadores de Santa Fe y Millonarios nutren a equipo que quiere protagonismo en fútbol colombiano

Exjugadores de Santa Fe y Millonarios nutren a equipo que quiere protagonismo en fútbol colombiano

Dicho equipo del fútbol colombiano le dio la bienvenida a cinco futbolistas y le renovó el contrato a dos más. El objetivo es claro para la Liga BetPlay I-2026; acá todos los detalles.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 26 de dic, 2025
Comparta en:
Kelvin Osorio y Juan José Ramírez son nuevos jugadores de Llaneros.
Kelvin Osorio y Juan José Ramírez son nuevos jugadores de Llaneros.
Fotos: AFP y Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad