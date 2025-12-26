Nacional 'rompió' el mercado; "principio de acuerdo" con multicampeón con River Plate

Atlético Nacional ya pasó la página del 2025 y está enfocado en planificar la siguiente temporada, donde afrontará las dos Ligas, la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana. Recordemos que en este año, fue quinto en el 'todos contra todos' del primer semestre, pero finalizó tercero en su cuadrangulares, detrás de Santa Fe y Millonarios, y, posteriormente, terminó tercero en la fase inicial y, otra vez, quedó tercero en su grupo, siendo superado por Junior de Barranquilla y América de Cali.

Ahora, el 'verdolaga' no se fue en blanco y pudo celebrar. El miércoles 17 de diciembre, derrotó 1-0 a Independiente Medellín, en el marcador global, y se hizo con el título de Copa BetPlay. Eso sí, la deuda pendiente y que generó una lluvia de críticas, fue la discreta presentación en la Copa Libertadores, cayendo frente a Sao Paulo, en octavos de final, en cobros de penalti. De hecho, ese suceso, más una serie de discretos resultados en el rentado local, le costaron el puesto a Javier Gandolfi.

Entendiendo esa situación y aprendiendo de ello, Atlético Nacional fue por uno de los jugadores más ganadores en los últimos tiempos en el continente sudamericano. Según informó el periodista argentino, César Luis Merlo, "hay un principio de acuerdo entre Milton Casco y el club antioqueño. El exdefensor de River Plate solo espera toda la documentación para firmar el acuerdo por un año". De esa manera, sería cuestión de detalles para que se haga el anuncio oficial.

🚨Principio de acuerdo entre Milton Casco y Atlético Nacional.

*️⃣El ex defensor de River espera toda la documentación para firmar el acuerdo por un año. 🟢⚪️ pic.twitter.com/wSUKT4kHis — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 26, 2025

El experimentado lateral empezó su carrera en Gimnasia y Esgrima de La Plata para después vestir la camiseta de Newell's Old Boys. Sin embargo, su mejor momento fue en River Plate, en donde estuvo del 2015 al 2025, ganando un total de 13 títulos: tres Copas Argentina, tres Supercopas Argentina, dos Ligas, dos Trofeos de Campeones, una Copa Libertadores y dos Recopas Sudamericana. Razón por la que es considerado un referente de la 'banda cruzada'.



Atlético Nacional, eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores 2025 AFP

Publicidad

De igual manera, fue convocado por la Selección Argentina en repetidas ocasiones para Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y partidos preparatorios. Justamente, en su extenso palmarés, Milton Casco cuenta con una medalla de bronce, lograda en la Copa de Brasil 2019, y una presea de plata, siendo subcampeón en Chile 2015. No obstante, su último llamado a 'la albiceleste' fue para la Copa América de 2019.