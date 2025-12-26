Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Arango dio nuevo salto al exterior; ya fue oficializado por equipo brasileño

Johan Arango dio nuevo salto al exterior; ya fue oficializado por equipo brasileño

El futbolista colombiano, quien jugó con Internacional Palmira en este 2025; ahora volverá a sumar una nueva experiencia internacional en el fútbol brasileño.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 26 de dic, 2025
Comparta en:
Johan Arango regresa nuevamente al fútbol brasileño.
Johan Arango regresa nuevamente al fútbol brasileño.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad