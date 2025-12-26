Johan Arango dio nuevo salto al exterior; ya fue oficializado por equipo brasileño

Todavía no ha terminado el año, pero Johan Arango ya tiene la mente puesta en lo que será el 2026. Y es que, luego de su paso por el Internacional Palmira; pocos días pasaron desde su último juego con los vallecaucanos, para definir lo que será su futuro profesional.

El colombiano de 34 años, quien cuenta con amplia experiencia tanto en el fútbol local como internacional; para el próximo año volverá a jugar en el exterior, sumando una nueva experiencia en el fútbol brasileño, donde ya había tenido la oportunidad de jugar en Capital FC.

Así como lo compartió hace un par de horas a través de sus redes sociales el mismo Arango, Capital DF será su nuevo equipo para 2026. “¡Colombia en la Capital! Johan Arango, "Arangol" es el nuevo refuerzo tricolor!”, citó el cuadro brasileño en Instagram, anunciando al ‘cafetero’ con ‘bombos y platillos’.

“A sus 34 años, el colombiano tiene una carrera llena de goles, hay 63 balones en la red en su carrera, ya dejando su huella en la Libertadores, marcando 3 goles en la competición. Con pases para grandes clubes como Once Caldas, América de Cali, Juárez, Binacional e Internacional de Palmira (su último club), llega para reforzar nuestro ataque y mostrar toda su habilidad en el terreno de juego”, agregó Capital DF el comunicado, en el que anunció a Arango como uno de los refuerzos para el próximo año.



Para concluir, el equipo brasileño le deseó las mejores de las suertes al colombiano, de quien esperan goles, festejos y muchas alegrías: “¡Bienvenido, Arangol! Esperamos verte haciendo la alegría de la nación tricolor”.

Dentro de la caja de comentarios, en el mismo posteo que realizo Capital DF, muchos salieron a apoyar a Johan Arango, elogiándolo y felicitándolo por este nuevo paso en su carrera deportiva, que ahora tiene un nuevo reto en la cuarta división de Brasil.

“Con toda mi bro, con toda”, “el que tiene magia no necesita trucos”, “este man juega mucho”, “el que está claro, está claro; mano, Dios me lo bendiga”, “bendiciones manito, siempre donde te encuentres un abrazo enorme mi hermano”, “bienvenido al tricolor central, ¡parcero!”, “genial, tenemos muchos goles por delante” y “vamos con toda mi jugador”, fueron algunos de los mensajes de aliento que se pudieron leer para Johan Arango.

Se espera que en los próximos días, el jugador de 24 años se presente a su nuevo equipo, con el que iniciara pretemporada, pensando en lo que serán los campeonatos estatales a inicio de 2026.