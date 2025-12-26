Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Muere campeona de gimnasia a los 18 años por causa anunciada; no la pudieron salvar

Muere campeona de gimnasia a los 18 años por causa anunciada; no la pudieron salvar

La noticia llenó de luto este deporte en plena época navideña, ya que se trataba de una figura que se proyectaba para dominar dicha disciplina.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 26 de dic, 2025
Comparta en:
Isabelle Marciniak, gimnasta brasileña que murió a los 18 años.jpg
Isabelle Marciniak falleció por una dura enfermedad.
Foto: FPG.

Publicidad

Publicidad

Publicidad