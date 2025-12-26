Muere campeona de gimnasia a los 18 años por causa anunciada; no la pudieron salvar

Se trataba de Isabelle Marciniak, joven promesa de la gimnasia rítmica que falleció el pasado el miércoles 24 de mayo de 2025, según informó la federación del estado de Paraná.

A pesar de su corta edad, Marciniak acumulaba diversos títulos a nivel nacional y regional, siendo sus conquistas en el Campeonato Brasileño Juvenil de 2021 las más recordadas.

En ese certamen se adjudicó la medalla de oro en la modalidad de danza con pelota, mientas que en la categoría de cinta se quedó con la presea de plata.



¿De qué murió Isabelle Marciniak, gimnasta brasileña?

La joven perdió la vida luego de sufrir las consecuencias de la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca el sistema linfático.

Su cuerpo fue velado el jueves 25 de diciembre en Araucária, su ciudad natal, en la región metropolitana de Curitiba, donde se llevó a cabo su entierro.



En ese sentido, la Federación Paranaense de Gimnasia expresó estar atravesando un profundo "momento de dolor" y manifestó su solidaridad con familiares, amigos, compañeras de equipo, entrenadores y toda la comunidad de la gimnasia.

"Que su historia, su pasión por el deporte y su recuerdo permanezcan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana y transformación. Nuestras condolencias. Descanse en paz", apuntó la entidad en una nota divulgada en sus redes sociales.

Acá, el comunicado completo:

Con información de Efe.