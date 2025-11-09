Síguenos en::
Vive Santa Fe en Liga II gracias a un golazo de Harold Santiago Mosquera; 1-0 sobre Cali

Vive Santa Fe en Liga II gracias a un golazo de Harold Santiago Mosquera; 1-0 sobre Cali

Santa Fe ganó en los últimos minutos, tiene ahora 28 puntos y en la última fecha de la Liga BetPlay II-2025 se medirá con Alianza en El Campín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Cali recibió al Cali en el marco de la jornada 19 de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa

