Vive Santa Fe en Liga II gracias a un golazo de Harold Santiago Mosquera; 1-0 sobre Cali

Santa Fe y Cali le dieron cierre a la jornada 19 de la Liga BetPlay II-2025. Un duelo de contrastes se vivió en el estadio El Campín, con un 'león' que no se rinde en pro de estar entre los ochos mejores, y un 'azucarero', sin opciones de estar en la fiesta de fin de año.

Finalmente, el partido se definió en la última acción con un golazo de Harold Santiago Mosquera. El tanto del número '23' le permitió a los santafereños seguir soñando. Fue 1-0.

¿Cómo se presentó el partido en El Campín?

Acción de juego entre Santa Fe y Cali en partido de la jornada 19 de la Liga BetPlay II-2025. Foto: Colprensa

Los primeros minutos mostró a un Cali que no se escondió en ataque, teniendo a sus hombres por las bandas bastante incisivos. Pero fue Santa Fe el que avisó primero a portería rival. A través de la media distancia lo intentó Alexis Zapata; no obstante, su lanzamiento salió desviado del arco custodiado por Alejandro Rodríguez.

Publicidad

Con el correr del reloj, Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera generaron claras opciones de peligro para los locales. La falta de puntería de ambos hizo que el partido continuara 0-0 en El Campín.

El Cali volvió al ataque al minuto 30, pero Andrés Mosquera Marmolejo se erigió bajo los palos al atajarle una pelota clave a Johan Martínez. ¡Hubo lamento para la visita!

Publicidad

Nuevamente volvió a la carga Santa Fe con Santiago Mosquera, quien quiso aprovechar su pegada de media distancia; le faltó ‘finura’ en su intención.

Los últimos minutos de la primera parte los terminó mejor el Cali: Mosquera Marmolejo fue ‘salvador’. Nueva jugada de Johan Martínez, y otra vez, el golero de Santa Fe evitó el tanto de los ‘azucareros’ con una excelente atajada. Después estrelló un balón en el palo; el telón de la etapa inicial cerró con un 0-0.

Para los segundos 45 minutos, Santa Fe salió un poco más agresivo, con el manejo del balón, buscando espacios del rival en cancha.

La media distancia volvió a ser la ‘firma’ de los ‘leones’, y otra vez Santiago Mosquera se animó por esa vía, pero el guardameta de los verdes del Valle de Cauca alcanzó a contener la esférica. Mientras que Cali le apostó al contraataque, además de defenderse ante cada intención de ataque de los rojos bogotanos.

Publicidad

Pero cuando parecía que el partido estaba inclinado para el cero en el tablero, apareció Harold Santiago Mosquera con una genialidad que hizo explotar El Campín.

En la última jornada del 'todos contra todos', Santa Fe recibe a Alianza FC. Una victoria los clasifica. Por el lado de los valduparenses, empatando o ganando estarán en los cuadrangulares.

Santa Fe y Cali se enfrentaron por la jornada 19 de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Publicidad

Ficha técnica:

1- Santa Fe: Andrés Mosquera; Jhon Meléndez, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Alexis Zapata, Edwar López; Santiago Mosquera, Hugo Rodallega.

Cambios: Yilmar Velásquez por Jhojan Torres (56'), Yairo Moreno por Edwar López (66'), Marcelo Meli por Jhon Meléndez (66'), Jorge Ramos por Alexis Zapata (73') y Yeicar Perlaza por Daniel Torres (73').

Director técnico: Francisco López.

0- Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Julián Quiñones, Felipe Aguilar, Joaquín Varela, Andrés Correa; Matías Orozco, Yani Quintero; Johan Martínez, Avilés Hurtado, Andrey Estupiñán.

Publicidad

Cambios: Michael Aponzá por Fabián Viáfara (77'), Juan Naranjo por Johan Martínez (77'), Luis Manuel Orejuela por Andrey Estupiñán (77'), Jean Galindo por Avilés Hurtado (87') y Andrés Colorado por Yani Quintero (90+1).

Director técnico: Alberto Gamero.

Publicidad

Gol: Harold Santiago Mosquera (90+6).

Expulsados: no hubo.

Partido: jornada 19 de la Liga BetPlay II-2025.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.