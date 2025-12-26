“Luis Díaz, el símbolo del nuevo Bayern Múnich; la chispa que cambia un cambia un partido”

Desde que llegó al Bayern Múnich, Luis Díaz no ha dejado de brillar, pues no necesitó tiempo de adaptación y desde el principio empezó a rendir, justificando así los 75 millones de euros que se desembolsaron por él al Liverpool de Inglaterra, su club anterior.

El fichaje del guajiro fue criticado en un principio por su alto valor y por no tener efecto de reventa debido a sus 28 años de edad, ya que firmó hasta 2029 con el conjunto bávaro.

Sin embargo, el popular ‘Lucho’ cerró un semestre con 13 goles y 7 asistencias en todas las competencias, siendo así el segundo máximo anotador del plantel, ya que en goles solo lo supera el artillero británico Harry Kane.

En ese sentido, el diario teutón TZ, especializado en noticias del elenco muniqués, publicó un artículo de fin de año dedicado exclusivamente a Díaz y a Max Eberl, director deportivo de la institución y responsable del arribo del guajiro a suelo alemán.



Elogios para Luis Díaz en Alemania lo dejan como fichaje estrella del año

TZ manifestó en su publicación que el colombiano es un “verdadero fichaje estrella, una jugada maestra” debido a que el atacante “impresionó desde el principio”.



Es tan bueno el rendimiento de ‘Lucho’ que el periódico en cuestión destacó así sus cualidades: “Combina a la perfección dinamismo, técnica y peligro de gol. Encaja perfectamente en el FC Bayern”.

Pero las loas no pararon ahí: “Explosiva aceleración, inteligencia de juego y una incansable ética de trabajo, es una figura clave en el ataque del Múnich”.

En ese sentido, se aclaró que la hinchada está encantada con él: “Díaz aporta una mezcla de temperamento sudamericano y disciplina táctica que lo ha convertido en uno de los favoritos de la afición”.

Y se exaltó su estilo atrevido de juego: “Instinto para los momentos decisivos. Una y otra vez, el regate y la precisión del colombiano son la chispa que cambia el partido”.

Por último, se puso al ‘cafetero’ casi en el estatus de ídolo: “Luis Díaz es más que un fichaje estrella: es el símbolo del nuevo y seguro FC Bayern”.

Entre tanto, el guajiro pasa con sus seres queridos las fiestas de fin de año, ya que su club volverá a actuar el martes 6 de enero en un amistoso contra el Salzburgo de Austria y regresará a competencia el sábado 11 del mismo mes recibiendo al Wolfsburgo en cumplimiento de la fecha 16 de la Bundesliga, en la que el elenco rojo es líder invicto.