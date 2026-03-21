Hay noticias sobre el regreso de Falcao García con Millonarios; “ya estuvo trabajando”

Millonarios viene de tener garantías en sus delanteros de la mano de Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, en medio de la ausencia de Radamel Falcao García, quien se encuentra recuperándose aún de la lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha, que sufrió a mediados de febrero.

Pero empiezan a llegar las buenas noticias sobre el posible regreso del delantero samario, y el que dio novedades fue el técnico argentino Fabián Bustos, quien antes de su viaje a Manizales dio detalles de cómo va el proceso del 'Tigre' para estar de nuevo disponible y darle una mano a los azules.



Novedades sobre la lesión de Falcao en Millonarios

El entrenador de los 'embajadores' dio un parte de tranquilidad, confirmando que el samario "ya estuvo trabajando estos 3 o 4 días muy bien en la parte física", a pesar de eso espera tener cautela para su regreso, ya que "todavía no ha trabajado con nosotros en la parte futbolística".

Con ese panorama, aún no hay una fecha estimada para la vuelta oficial de Falcao García a las canchas con Millonarios, pero habrá que esperar si le alcanzará para el duelo del próximo lunes 30 de marzo, frente a Fortaleza, en El Campín.

En esta nueva etapa en los azules, el 'Tigre' ha disputado 5 partidos de la Liga BetPlay 2026-I, anotando un gol de penalti frente a Águilas Doradas, para el triunfo 1-0 sobre dicho elenco antioqueño.



En otro tema, Fabián Bustos se refirió a otro de los jugadores lesionados y que viene siendo pieza importante en la nómina titular de los 'embajadores', el defensor central Sergio Mosquera, quien salió con molestias del encuentro frente a Atlético Nacional, el pasado martes en El Campín.

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"Hoy (viernes) era el estudio más importante, así que todavía no tenemos la información, pero bueno, ojalá que sea lo menos posible", señaló preliminarmente sobre el zaguero, de quien se tendrá más certezas en las próximas horas, para conocer cuánta será su incapacidad.

Mientras tanto, Millonarios está listo para su partido contra Once Caldas, este sábado, uno de los más atractivos de la fecha 13, en el estadio Palogrande de Manizales, con la consigna de sumar de visitante para no alejarse de las opciones de clasificar a los play offs de la Liga BetPlay 2026-I, en especial porque los azules también tendrán participación en la Copa Sudamericana y deberán luchar en los dos frentes.