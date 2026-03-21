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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hay noticias sobre el regreso de Falcao García con Millonarios; “ya estuvo trabajando”

Hay noticias sobre el regreso de Falcao García con Millonarios; “ya estuvo trabajando”

Aunque no fue convocado para el duelo de este sábado entre Once Caldas y Millonarios, el ‘Tigre’ Falcao estaría más cerca de volver a las canchas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Falcao García, atacante colombiano, se convirtió en refuerzo de Millonarios para 2026
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