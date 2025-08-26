“Hay que dejar la soberbia y el odio, unámonos en Millonarios como en el 2012 y conseguimos todo”

En el estreno de Hernán Torres como técnico de Millonarios -su segunda etapa- perdió 2-1 con Real Cartagena en la vuelta de los play offs de la Copa BetPlay 2025, pero por el 3-1 en la ida pasó a los octavos de final.

En su primera rueda de prensa el técnico hizo un análisis de lo que fue ese encuentro en el estadio Jaime Morón, pero también envió un mensaje a hinchas, periodismo y todo lo que rodea al equipo 'embajador', en la búsqueda de mejorar el rumbo.

"Pienso que el equipo en el primer tiempo hizo un buen trabajo, me gusto por el orden que tuvo ante la intensidad del Real Cartagena por marcar lo más pronto posible, nuestros jugadores fueron muy inteligentes. La idea era que pasaran los minutos y no consiguieran gol, se manejaron bien las cosas. El segundo tiempo nos afecta el penal, una jugada que les favorece a ellos, los motiva, están cerquita de empatar la serie y nuestro equipo aunque perdimos la posesión me parece que los dos goles son de pelota quieta, pero nunca nos filtró Cartagena", explicó Hernán Torres sobre el partido.



Hernán Torres envía mensaje a hinchas de Millonarios

"Quiero acotar y hacer una observación, ahorita no es el momento de buscar culpables, es el momento de unir, de que todos echemos para el mismo lado, levantemos a Millonarios todos, no solo los directivos, cuerpo técnico y jugadores, deben ser todos, hinchas, periodismo. Estar echando culpas en este momento no lo es, ni señalando, es levantarnos y recuperarnos, no queda más", dijo con tono serio el nuevo técnico de los 'embajadores'.

Por la misma línea sobre ese mensaje a los hinchas, explicó que no llegarán más refuerzos porque la nómina está completa.

Hernán Torres en su primer entrenamiento en su vuelta a Millonarios. X de @MillosFCoficial

Publicidad

"No hay cupos de inscripciones, hay jugadores libres, pero si están libres es por algo. Hay que incentivarlo a este grupo, eso es lo que quiero, dejar a un lado la soberbia, el odio, unámonos como lo hicimos en el 2012 (año en que fue campeón), y así la conseguimos todos. Yo lo invito a eso primero y verá que las cosas saldrán mejor. Todos en Millonarios queremos levantarnos, esto es Millonarios y marca la diferencia en Colombia, sabemos lo que es esta institución, debemos brindarnos y unirnos por ella", agregó.



Acá más declaraciones de Hernán Torres, técnico de Millonarios:

*Esquema táctico

"No tengo una figura radical, cambio la figura dependiendo las circunstancias, las figuras, estoy mirando el grupo para desarrollarlo. Hay jugadores técnicos, de experiencia, versátiles".

*¿Exigió algo para volver a Millonarios?

"Yo no estoy haciendo exigencias, vine a trabajar, no exigí nada, no puedo hacer nada, la nómina está como está. Veo que hay material, esperemos que ese trabajo nos de resultados. Se exigirá después, ahora saben lo que estamos viviendo, no puedo lamentarme y no sacar excusas".

Publicidad

*Trabajar con pocos entrenamientos

"No hay tiempo, hay que sí o sí reaccionar, tomar el ritmo y no puedo ponerme a esperar y adaptándonos a la idea de juego sobre la marcha. Como tal somos responsables de lo que estamos viviendo y poner el pecho a la brisa".