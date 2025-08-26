Publicidad

Tremenda confusión causó el árbitro David Espinosa; reversó decisión en Cartagena vs. Millonarios

Tremenda confusión causó el árbitro David Espinosa; reversó decisión en Cartagena vs. Millonarios

El partido entre Real Cartagena y Millonarios tuvo un cierre en medio de la polémica, después de una decisión inicial tomada por el árbitro central en un penalti a favor de la visita.

David Espinosa
David Espinosa, árbitro en Real Cartagena vs Millonarios
Real Cartagena
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 26, 2025 10:47 p. m.