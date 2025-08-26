Tremenda confusión causó el árbitro David Espinosa; reversó decisión en Cartagena vs. Millonarios

Más allá del triunfo 2-1 de Real Cartagena sobre Millonarios, en el estadio Jaime Morón que tuvo una fiesta este martes gracias al partido de la Copa Betplay; en los minutos finales el árbitro David Espinosa tuvo una decisión inicial, que instantes después reversó. A pesar de que Danovis Banguero anotó el penalti, por falta de Daniel Mera sobre Luis Marimón; Espinosa señaló en primera instancia un tiro libre indirecto, por una invasión de Brayan Cuero.

Esto desconcertó a los futbolistas de los 'embajadores' y puso a festejar a los cartageneros en la cancha, al igual que a los hinchas en las tribunas. Sin embargo, a los pocos instantes el juez central hizo repetir el cobro de pena máxima.

Nuevamente el lateral izquierdo de Millonarios volvió a pegarle bien al balón y el arquero Kevin Armesto no pudo reaccionar. Gol y descuento para los capitalinos, que al final lograron su clasificación.

Al final del compromiso, en la transmisión de 'Win', el propio Banguero comentó que "la pregunta que le hice al árbitro fue que por qué invalida el penal, luego me dijo que había una invasión, y que se repetía, no preste mucha atención, estaba concentrado. Se consiguió el objetivo al final".

David Espinosa, árbitro - Foto: Transmisión

Publicidad

En Gol Caracol, hablamos con el analista arbitral José Borda, quien explicó que "el árbitro central no debió repetir el penalti inicial...La regla cambió, como Cuero invadió, pero no influyo en la jugada ( no tocó el balón) debió dar el gol en el primer penalti".

Para Espinosa también se presentaron otros retos, como cuando tuvo que expulsar al argentino Santiago Giordana por una dura falta al volante Camilo Nieva, en una decisión acertada. Sin embargo, al árbitro central también se le señaló por una presunta falta en el área de Steven Vega sobre Wilfrido de la Rosa, quien recibió un golpe en la cara e incluso le mostró la sangre a Espinosa, para los locales debió decretar penalti. Vale acotar que estos partidos de Copa no contaban con el servicio del VAR.