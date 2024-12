Hernán ‘Arriero’ Herrera tras vencer a Junior: “A Once Caldas no lo consideren el comodín”

Once Caldas se llevó tres puntos de visitante, tras remontarle y vencer 2-1 a Junior en Barranquilla en el partido de la fecha 4 del grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-II. El técnico Hernán ‘Arriero’ Herrera habló del trabajo de sus jugadores en el segundo tiempo, para lograr darle vuelta al marcador.

Y es que con ese triunfo del elenco de Manizales, todo quedó más apretado en aquel grupo de cara a conseguir el cupo a la final del campeonato del fútbol colombiano, por lo que el estratega del ‘Blanco Blanco’ sabe de la importancia de la victoria que consiguió en territorio atlanticense.

“Un regaño el verraco, eso fue lo que cambió. Nosotros vimos que había jugadores que estaban muy bajitos, no estaban en el partido y los tuvimos que meter con un regaño, debíamos mejorar muchas cosas, atacar más, taparle las bandas a Junior, quitarles a Cantillo que estaba lanzando mucho”, comenzó diciendo Hernán ‘Arriero’ Herrera sobre el cambio de su equipo del primer al segundo tiempo.

El técnico del Once Caldas sabe lo que consiguió en una dura plaza como lo es la de Barranquilla, y por el rival fuerte que es Junior.

Publicidad

“Le ganamos a un gran rival que es Junior, que el primer tiempo nos controló todos, nos metió en el arco, gracias a Dios aguantamos y en el segundo tiempo fuimos superiores en el manejo”, analizó el ‘Arriero’ Herrera.

Acá más declaraciones de Hernán ‘Arriero’ Herrera, técnico de Once Caldas:

Publicidad

*Once Caldas no es ningún comodín

“Mucha experiencia de un primer tiempo al segundo, quiero el segundo tiempo del Once donde mostraron casta, que son equipo, que son amigos, y que en el juego fueron superiores. No sé si vamos a llegar a la final pero hay que valorarlo y no nos consideren comodines a nosotros”.

*El regaño en el entretiempo, sirvió

“Mis jugadores comprendieron que era una final para nosotros. Felicitarlos, felicitar a Beltrán que entró muy bien, es jugador de la casa, de Manizales, demostró cosas muy grandes y que siga jugando así, se lo merece, lo que hizo me cambió la historia del partido”.

La formación titular de Once Caldas frente a Pasto, por la Liga Betplay II-2024. Foto: Colprensa

*Valorar el trabajo del Once Caldas

“Hay que valorar lo que hizo el equipo independiente del jugador que estaba, aguantemos cosas que a veces nosotros manejamos cosas que son de nosotros. Hoy se ganó, está disfrutando todo Manizales y disfrutemos el momento porque nos estaban dando muertos y muertos no estamos. El Once Caldas lucha, se mata, se entrega, valoremos ese trabajo de los muchachos que están acá”.

*Ya pensando en América

“Se les habló fuerte al grupo, lo asimilaron, entraron con ganas de ganar y pasar por encima de Junior y eso fue un factor importante para nosotros. Disfrutar el triunfo, ahora en casa contra América y sigamos aspirando con llegar a la final”.