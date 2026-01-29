Hernán Torres no es más técnico de Millonarios; decisión de madrugada

Millonarios perdió en la noche del miércoles por un marcador de 2-1 frente al Deportivo Pasto y así se ahondó aún más la crisis de resultados en el arranque de la temporada 2026. Y tras ese resultado adverso, después de las primeras tres fechas de la Liga del fútbol colombiano el club bogotano confirmó que Hernán Torres dejó de ser el entrenador, en un comunicado de prensa emitido pasada la medianoche.

"Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como Director Técnico del equipo. Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución. Le deseamos lo mejor en sus planes futuros. Gracias por siempre profesor Hernán", se leyó en la nota oficial.

El propio Torres salió a la rueda de prensa en Pasto y no habló nada de una posible salida del banquillo técnico de los capitalinos e incluso esgrimió que la derrota se presentó básicamente por la expulsión de Mateo García, en el primer tiempo, y hasta aseguró que su equipo había jugado bien.

Hernán Torres, director técnico de Millonarios. Millonarios.

Los 'embajadores' cayeron frente a Bucaramanga, de visita, y contra Junior de Barranquilla, en el propio estadio El Campín, desatando las críticas de los medios de comunicación y el malestar generalizado de los aficionados, que tras la caída en territorio nariñense inundaron las redes sociales de comentarios en contra del profesional tolimense, que no encontró ni funcionamiento táctico, ni fútbol luego de varios meses de trabajo.



Ahora se espera que los directivos trabajen en la contratación de un nuevo timonel y extraoficialmente han surgido los nombres de los argentinos Ariel Holan y Gustavo Alvarez, además del venezolano Rafael Dudamel.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios volverá a tener acción el próximo domingo 1 de febrero, cuando reciba en la cancha del estadio El Campín a Medellín, en la cuarta fecha de la Liga, a las 8:30 de la noche. Este duelo enfrentará a dos clubes que vienen en crisis de resultados en el inicio del fútbol colombiano.