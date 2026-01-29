En Santa Fe hablaron del estado de El Campín: "Me hubiera gustado jugar en un escenario normal"

Santa Fe sigue sin conocer la victoria en la Liga BetPlay I-2026. En la primera fecha, empató 1-1 con Águilas Doradas; posteriormente, igualó 1-1 con Once Caldas; y, ahora, este miércoles 28 de enero, quedó 2-2 con Deportivo Pereira. Dicho compromiso se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde las condiciones no fueron las mejores para ninguno.

A simple vista, el estado de la cancha no era el óptimo. Prueba de ello fue que, en el primer tanto del 'matecaña', Christian Mafla sufrió un resbalón, que terminó en la pérdida del balón y el rival aprovechó para inflar las redes. Quien habló al respecto fue Pablo Repetto, entrenador del 'león', que no lo usó como excusa, pero sí dejó claro que le hubiera gustado algo mejor.

Nuevamente el arquero rival fue figura, ¿Qué decir?

"Nos fuimos con una sensación amarga porque merecimos más que el rival. El arquero juega también y fue determinante para que no lográramos los tres puntos. Mejoramos mucho en el segundo tiempo y, por poco, damos vuelta al marcador, pero, al final, no se pudo dar".

¿Por qué cambiaron el esquema del equipo?

"Sabíamos que ellos iban a jugar con línea de cinco, con tres centrales, entonces intentamos un juego más ofensivo, apostando por un delantero más. En el primer tanto, cometimos un error en salida, ya que la cancha nos jugó en contra. Después, el segundo tanto fue un golazo, que entró al ángulo".



Estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín Colprensa

¿Qué opina del estado de la cancha?

"Me hubiera gustado jugar en un escenario normal. Tuvimos un día menos de descanso, fue un partido intenso en Manizales, y sabíamos que eso nos iba a jugar en contra. No quiero poner excusas en eso, pero sí hubiera sido bueno jugar en un escenario normal".

¿Cómo ha visto al equipo hasta ahora?

"No hemos logrado los resultados que queremos porque, si bien no hemos perdido, tampoco hemos ganado. Sin embargo, somos el equipo que más partidos ha disputado, con una final de por medio, lo que genera algo de desconcentración y es normal. Además, los arqueros rivales han sido figuras. Esto es largo, recién empieza y hay cosas buenas".