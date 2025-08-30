Publicidad

Hincha del Cali falleció al ser atropellado por el bus que trasladaba al equipo

Hincha del Cali falleció al ser atropellado por el bus que trasladaba al equipo

Este desolador momento sucedió en la previa del compromiso entre Cali y Medellín por la Liga BetPlay II-2025 de este sábado en Palmaseca.

Hincha del Cali terminó muerto al ser atropellado por bus del club.
Hincha del Cali terminó muerto al ser atropellado por bus del club.
Foto: AFP.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 30, 2025 08:56 p. m.