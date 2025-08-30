Hincha del Cali falleció al ser atropellado por el bus que trasladaba al equipo

Deportivo Cali y Medellín se enfrentaron en la noche de este sábado 30 de agosto en el estadio de Palmaseca, pero antes de que rodara el balón en el escenario deportivo del municipio de Palmira hubo un hecho lamentable, ya que un hincha falleció.

Este desolador momento sucedió mientras el bus que trasladaba a los jugadores del 'azucarero' atropelló al fanático, quien según refirió el diario 'El Tiempo' iba en medio de una caravana junto a otros seguidores del Cali con rumbo al estadio.

Este hincha falleció en el lugar, mientras que una mujer resultó herida. En la transmisión del partido también precisaron de este trágico hecho, antes del juego de la novena jornada de la Liga BetPlay II-2025.

Según testigos del hecho, y como lo indica el diario anteriormente citado, en medio de la caravana un fanático chocó en su moto con otra, lo que ocasionó después que éste hincha terminara siendo embestido por el bus del Cali y muriendo en el acto.

Tras esto, los futbolistas y todo el cuerpo técnico del club verdiblanco tuvieron que cambiar de bus para llegar al estadio de Palmaseca.

"Tuvimos un hecho lamentable, un accidente donde fallece un hincha del Deportivo Cali, que Dios lo tenga en su gloria. Un hincha que venía a ver su partido y se ha tropezado con el bus de nosotros, lamentablemente hay una niña herida. También cuando veníamos saliendo por la autopista hubo un atentado, nos cerraron la vía. Hoy un fue un día cruel", esas fueron las palabras de Alberto Gamero en declaraciones a 'Win'.