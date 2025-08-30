¿Por qué se retrasó el inicio de Cali vs. Medellín por la Liga BetPlay II-2025?

El encuentro más llamativo de la fecha nueva de la Liga BetPlay II-2025 era entre Deportivo Cali e Independiente Medellín. Sin embargo, la fiesta se vio empañada por un suceso que arrugó los corazones de jugadores, cuerpos técnicos e hinchas. Y es que el bus que transportaba al club 'azucarero' atropelló a un aficionado, quien falleció.

"Después de lo ocurrido, una mujer también resultó herida. Según testigos, todo ocurrió cuando, en medio de la caravana, una motocicleta chocó con otra y el hincha terminó embestido por el vehículo del club. Los jugadores fueron trasladados a otro bus para poder llegar al estadio y disputar el partido", informó 'El Tiempo' al respecto.

Pero no fue lo único que se conoció, pues, en la transmisión de WIN Sports', dieron a conocer que Deportivo Cali llegó en el bus del 'poderoso'. En un gesto de fútbol en paz, prestaron su vehículo para facilitar el arribo del otro equipo. Ahora, el compromiso no pudo iniciar a la hora pactada por Dimayor, que era a las 8:30 de la noche.

La congestión en los alrededores impidió que miles de hinchas ingresaran al escenario y, por eso, se determinó que la pelota rodara a las 8:50 p.m., como sucedió. De igual manera, revelaron que el tránsito, antes de que se presentara ese hecho, estuvo complicado, lo que generó que el bus rodara a alta velocidad por momentos.

Finalmente, el compromiso se disputó con normalidad, pero se llevó a cabo un respetuoso minuto de silencio en honor al aficionado que perdió la vida.