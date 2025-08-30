Publicidad

Fútbol Colombiano  / ¿Por qué se retrasó el inicio de Cali vs. Medellín por la Liga BetPlay II-2025?

¿Por qué se retrasó el inicio de Cali vs. Medellín por la Liga BetPlay II-2025?

Un triste y doloroso hecho se presentó, previo al inicio de este partido de la fecha nueve de la Liga BetPlay II-2025, a las afueras del estadio Palmaseca.

Deportivo Cali e Independiente Medellín jugaron por la fecha nueve de la Liga BetPlay II-2025
Archivo de Colprensa
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 30, 2025 08:53 p. m.