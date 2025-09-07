Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hinchas de América no entran al Pascual y marchan contra la directiva 'escarlata'

Hinchas de América no entran al Pascual y marchan contra la directiva 'escarlata'

La afición de los 'diablos rojos' protestó en las calles y con tribunas vacías en el clásico ante Cali. Barras Unidas exige la salida de la familia Gómez Giraldo de la institución.

Pascual Guerrero previo al clásico vallecaucano entre América vs. Cali
Pascual Guerrero previo al clásico vallecaucano entre América vs. Cali
@robertoortizu/X
Por: Javier García
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 05:50 p. m.