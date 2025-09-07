Hinchas de Medellín lanzaron monedas e impactaron la cabeza de Marlos Moreno

Publicidad
El clásico entre Medellín y Atlético Nacional comenzó lleno de goles y cuando apenas iban 30 minutos ya iban 2-2 en el estadio Atanasio Girardot. Los hinchas locales, los del DIM, se dejaron contagiar de tantas emociones y en un tiro de esquina agredieron a Marlos Moreno.
El habilidoso jugador de los ‘verdolagas’ se dirigió a cobrar un tiro de esquina cerca a la tribuna donde había seguidores de los ‘poderosos’ y allí empezaron a enviarle de todo.
Marlos Moreno estaba agachado cuando una moneda logró impactarlo en su cabeza, cayó con claras señas de dolor y tuvo que recibir asistencia médica.
El árbitro Andrés Rojas pausó el partido, futbolistas de ambos equipos hicieron un llamado a la calma a los hinchas del Medellín, y al final el juez central recogió algunas de las monedas para dárselas a uno de sus ayudantes para que luego se la pasaran al encargado de la Dimayor en la cancha para que lo pusiera en el informe del partido.
