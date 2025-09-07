Hinchas de Medellín lanzaron monedas e impactaron la cabeza de Marlos Moreno

El clásico entre Medellín y Atlético Nacional comenzó lleno de goles y cuando apenas iban 30 minutos ya iban 2-2 en el estadio Atanasio Girardot. Los hinchas locales, los del DIM, se dejaron contagiar de tantas emociones y en un tiro de esquina agredieron a Marlos Moreno.

El habilidoso jugador de los ‘verdolagas’ se dirigió a cobrar un tiro de esquina cerca a la tribuna donde había seguidores de los ‘poderosos’ y allí empezaron a enviarle de todo.

Marlos Moreno estaba agachado cuando una moneda logró impactarlo en su cabeza, cayó con claras señas de dolor y tuvo que recibir asistencia médica.

El árbitro Andrés Rojas pausó el partido, futbolistas de ambos equipos hicieron un llamado a la calma a los hinchas del Medellín, y al final el juez central recogió algunas de las monedas para dárselas a uno de sus ayudantes para que luego se la pasaran al encargado de la Dimayor en la cancha para que lo pusiera en el informe del partido.



Acá el video de la agresión con una moneda a Marlos Moreno en Medellín vs Nacional: