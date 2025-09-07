Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hinchas de Medellín lanzaron monedas e impactaron la cabeza de Marlos Moreno

Hinchas de Medellín lanzaron monedas e impactaron la cabeza de Marlos Moreno

En el primer tiempo del clásico paisa entre DIM y Nacional se dio un lamentable momento en el que el habilidoso jugador Marlos Moreno fue agredido con una moneda.

Marlos Moreno y Andrés Rojas
Marlos Moreno, impactado por una moneda y Andrés Rojas las recogió - Foto:
Redes sociales
Por: Gianmarco Sotelo
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 07:52 p. m.