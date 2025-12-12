Respiran en Marruecos y PSG por Hakimi; Luis Díaz también está aliviado

Marruecos incluyó a su capitán, el lesionado Achraf Hakimi, en una convocatoria de 26 jugadores anunciada el jueves para la Copa Africana de Naciones 2025.

El lateral, de 27 años, se torció el tobillo tras recibir una falta del atacante colombiano Luis Díaz en el partido entre París Saint-Germain y Bayern de Múnich el mes pasado en la Champions League.

"Esperamos que él (Hakimi) esté disponible para nuestro primer partido contra Comoras", confió el seleccionador Walid Regragui tras el sorteo del Mundial de 2026 en Washington el pasado viernes.



La falta de Luis Díaz sobre Achraf Hakimi, en Bayern Múnich vs. PSG, por la Champions League AFP

La anfitriona Marruecos se enfrentará a los comorenses el 21 de diciembre en Rabat, en el partido inaugural de la gran cita bienal del fútbol africano.

En referencia a Achraf Hakimi, recientemente coronado como mejor jugador africano del año, Regragui añadió: "Está mejor. Está evolucionando. Quiere estar aquí (en Marruecos). Es nuestro líder, nuestro capitán".

La Selección Marruecos está en el Grupo A junto con las selecciones de Comoras, Malí y Zambia.

Los ganadores de grupo y los segundos se clasifican automáticamente para la fase de eliminación directa, junto con los cuatro mejores terceros.

Los 'Leones del Atlas' contarán con otras estrellas para la Copa Africana de Naciones, entre ellos el arquero Yassine Bounou, el lateral Noussair Mazraoui, el centrocampista Sofyan Amrabat y el delantero Youssef En-Nesyri.

También figuran Jawad el Yamiq (Al-Najma), Romain Saïss (Al-Sadd), Abdelhamid ait Boudlal (Amiens/Rennes), Nayef Aguerd (West Ham), Adam Masina (Torino) y Noussair Mazraoui (Manchester United).

En la medular, Regragui contará con Sofyan Amrabat (Real Betis), pieza clave del equilibrio del equipo, así como Oussama Targhalline (Feyenoord), Ismael Saibari (PSV), Neil el Aynaoui (Roma), Bilal el Khannouss (Stuttgart) y Azzedine Ounahi (Girona).

Para el ataque, la lista reúne a varios de los nombres más destacados del fútbol marroquí en Europa: Brahim Díaz (Real Madrid), Ilias Akhomach (Villarreal), Chemsdine Talbi (Sunderland), Ayoub el Kaabi (Olympiakos), Soufiane Rahimi (Al Ain), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis) y Eliesse ben Seghir (Bayer Leverkusen).

Marruecos busca ganar el torneo por segunda vez tras la edición de 1976, celebrada en Etiopía con el formato de liga.

En este siglo solo tres de los 13 anfitriones de la Copa Africana —Túnez, Egipto y Costa de Marfil— se han coronado campeones.