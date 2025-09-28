Hinchas de Nacional se burlan de Millonarios y recuerdan protesta con zapatos; “nunca estarán”

La victoria de Atlético Nacional 2-0 sobre Millonarios dejó varios temas que son tendencia en las últimas horas. Primero porque se terminó la racha negativa de 7 años sin ganarle a los azules en el Atanasio Girardot, también porque los 'embajadores' se complicaron pensando en clasificar a cuadrangulares, pero también por el folclore que se vivió en las tribunas del escenario deportivo en Medellín.

Por eso, en las graderías del Atanasio se vio una bandera dedicada al club bogotano, pero también a sus hinchas, en especial por la recordad aprotesta este semestre en El Campín, en la que la barra brava de los Comandos Azules decidió lanzar sus zapatos a la cancha para pedir más compromiso por parte de sus futbolistas.

Pasan las semanas y dicha acción de los seguidores de Millonarios sigue teniendo resonancia, esta vez con una pancarta en el Atanasio que destacó en la noche de sábado que decía "nunca estarán en nuestro zapatos", haciendo alusión a ese acto de los barristas 'embajadores', pero también en modo de chicana porque Nacional tiene más títulos a nivel local, sumado a las dos Copa Libertadores que tienen.

Ya en lo deportivo los dirigidos por el técnico interino Diego Arias derrotaron 2-0 a los de Hernán Torres, con goles del defensor William Tesillo y uno de penalti del mediocampista Jorman Campuzano.

Con este resultado Atlético Nacional subió al puesto 4 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II, con 23 puntos, mientras que Millonarios se estancó en la casilla 13, con 14 unidades, a falta de seis fechas para terminar el todos contra todos de este segundo semestre del fútbol colombiano.



Acá la bandera de hinchas de Nacional contra Millonarios, en el Atanasio Girardot: