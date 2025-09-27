Polémica en Nacional vs Millonarios; ¿Marino Hinestroza agarró las zonas nobles de Edwin Mosquera?

El primer tiempo del clásico entre Nacional y Millonarios tuvo pierna fuerte y mucho forcejeo, algo que quedó evidenciado en una acción entre Marino Hinestroza y Edwin Mosquera, que generó polémica porque el atacante de los 'verdolagas' habría tomado las zonas nobles del rival.

La cuenta del 'VAR Central', que analiza acciones de arbitraje de los partidos del fútbol colombiano, se refirió a la controversial disputa entre los dos jugadores, al minuto 23 del encuentro.

En la transmisión se alcanza a ver que Marino Hinestroza agarra de las zonas nobles a Edwin Mosquera, en un forcejeo entre ambos en cancha, que dejó al de Millonarios en el suelo.

"Le perdonaron la expulsión a Marino Hinestroza en esta jugada. Ya estaba amonestado y en un forcejeo agarró a su rival por la zona genital", comenzó explicando esta cuenta de redes sociales, que añadió que "incluso si analizan la fuerza de la acción podría haber sido roja directa".

Sobre la polémica acción señaló que "Diego Ulloa solo dio falta sin castigo disciplinario y el VAR no llamó", por la actuación del árbitro central y los encargados del arbitraje, que la pasaron por alto.

Así fue la polémica de Marino Hinestroza en Nacional vs Millonarios, por Liga BetPlay 2025-II:

