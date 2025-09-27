Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Polémica en Nacional vs Millonarios; ¿Marino Hinestroza agarró las zonas nobles de Edwin Mosquera?

Polémica en Nacional vs Millonarios; ¿Marino Hinestroza agarró las zonas nobles de Edwin Mosquera?

Controversial imagen dejó una acción en el partido en el Atanasio Girardot con Marino Hinestroza protagonista. Dicen que "le perdonaron la expulsión" al futbolista de los verdolagas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de sept, 2025
Comparta en:
Marino Hinestroza y Edwin Mosquera
Marino Hinestroza y Edwin Mosquera en Nacional vs Millonarios, polémica - Foto:
Nacional y transmisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad