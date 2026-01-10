Hora y TV de River Plate vs Millonarios, EN VIVO; dónde ver el partido en Colombia

Millonarios se llevó los reflectores en el fútbol colombiano en los recientes días luego de confirmar el regreso de Falcao García, su fichaje estelar para la Liga BetPlay 2026-I, con el objetivo de que el ‘Tigre’ pueda ser campeón con el equipo de sus amores.

Y pensando en esa meta que tienen en el equipo ‘embajador’, la pretemporada será exigente enfrentando a River Plate y Boca Juniors, los dos clubes más grandes de Argentina, y entre los más poderosos de Sudamérica.



River Plate vs Millonarios EN VIVO, hora y dónde ver el partido en Colombia:

Fecha: domingo 11 de enero 2026

Hora: 7:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Gran Parque Central (Montevideo, Uruguay)

Transmisión: Disney Plus - ESPN

El pasado 7 de enero Millonarios viajó en horas de la mañana a Argentina, con una delegación de 25 jugadores, incluidos todos sus fichajes hasta el momento. Ese mismo día se hizo oficial el fichaje de Falcao García, quien se unió al elenco dirigido por el técnico Hernán Torres, en el cono sur del continente, trabajando desde ya para su puesta a punto y pensando en estar en óptimas condiciones en este primer semestre del fútbol colombiano.

Entre las novedades en la convocatoria de los azules destacan algunos de sus refuerzos como Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Rodrigo Ureña. Pero también resaltan algunas de sus figuras como David Mackalister Silva, Andrés Llinás, Leonardo Castro, entre otros.



Falcao García, atacante colombiano, se convirtió en refuerzo de Millonarios para 2026 Twitter de Millonarios

Publicidad

Así las cosas, en las próximas horas Millonarios se irá de Argentina hacia Uruguay para alistarse de cara al partido de este domingo contra River Plate, que de la mano de Marcelo Gallardo tendrá una nómina estelar, con Juan Fernando Quintero entre sus estrellas principales para encarar este compromiso.

Cabe resaltar que los 'embajadores' se medirán a la 'banda cruzada' este domingo, en Montevideo, pero luego regresarán a Buenos Aires ya que tienen programado el enfrentamiento con Boca Juniors, en La Bombonera, en el marco de un homenaje a Miguel Ángel Russo, que fue campeón con ambos elencos. Dicho duelo será el miércoles 14 de enero.



Convocados de Millonarios para partidos con River Plate y Boca Juniors

-Arqueros



Guillermo de Amores

Diego Novoa

-Defensas



Carlos Sarabia

Samuel Martín

Sergio Mosquera

Jorge Arias

Danovis Banguero

Sebastián Valencia

Andrés Llinás

Alex M. Paz

Sander Navarro

-Mediocampistas



Carlos D. Quintero

David M. Silva

Rodrigo Ureña

Mateo García

Stiven Vega

Sebastián del Castillo

Álex Castro

-Delanteros



Beckham Castro

Leonardo Castro

Edwin Mosquera

Jorge Hurtado

Julián Angulo

Brayan Campaz

Falcao García

Rodrigo Contreras

¡Todo listo! Ⓜ️✈️📋



▶️ Este es el listado de viajeros para nuestros amistoso internacionales frente a River Plate y Boca Juniors. ¡Vamos Millonarios! ⚽️💙 pic.twitter.com/u8QMGb15LC — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 7, 2026

Publicidad

En la lista presentado en redes sociales por Millonarios no aparecen inicialmente el argentino Rodrigo Contreras y Falcao García. El primero porque más allá de que viajó con el plantel, aún no ha sido presentado hasta que se firme el contrato y llegue el transfer desde el equipo del que pertenece sus derechos para habilitarlo y jugar. Del lado del 'Tigre' es porque se unió a la concentración en Argentina.