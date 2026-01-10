Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Hora y TV de River Plate vs Millonarios, EN VIVO; dónde ver el partido en Colombia

Hora y TV de River Plate vs Millonarios, EN VIVO; dónde ver el partido en Colombia

Este domingo comienza el 2026 para Millonarios, que tendrá partidos preparatorios contra dos poderosos equipos argentinos. River Plate, el primero, en Uruguay. ¡Prográmese!

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de ene, 2026
River Plate vs Millonarios
Juan Fernando Quintero River Plate vs Millonarios con Falcao García - Fotos:
River y Millonarios

