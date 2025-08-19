Publicidad

Gol Caracol  / Vea el gol de Kylian Mbappé HOY en Real Madrid vs. Osasuna, por Liga de España

Vea el gol de Kylian Mbappé HOY en Real Madrid vs. Osasuna, por Liga de España

Kylian Mbappé, quien estrenaba la 10 del Real Madrid, anotó el primer gol de la temporada del conjunto blanco ante Osasuna al minuto 51. ¡Vea su anotación!