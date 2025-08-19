Vea el gol de Kylian Mbappé HOY en Real Madrid vs. Osasuna, por Liga de España

Por la primera fecha de la liga española se enfrentaron el Real Madrid y el Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo blanco partió con su mejor once después de una agria despedida del Mundial de Clubes. Tan solo unos días después debuta ante su afición en el inicio liguero del técnico Xabi Alonso.

Real Madrid, celebrando un gol ante Osasuna AFP

En el primer tiempo el conjunto 'merengue' no pudo vulnerar el área del Osasuna. El equipo se plantó en campo rival pero no pudo llegar a rematar con claridad. Sin embargo, en la segunda mitad se abrió el marcador. Jugada por la derecha de Mbappé, intentó amagar a su rival, pero este le barrió los pies, y el árbitro no dudó en señalar el punto blanco del penal. Mbappé, con la 10 en su espalda, heredada de la leyenda blanca Luka Modric, tomó carrera y con la pierna derecha puso a celebrar a su afición.

Vea el golazo de Kylian Mbappé HOY en Real Madrid vs. Osasuna, por Liga de España

¡GOOOL DE REAL MADRID!



Él lo provocó y él lo convirtió, Kylian Mbappé, de penal, puso el 1-0 ante Osasuna.#LaLigaEnDSPORTS | #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/ZKq5fBCh7n — DSPORTS (@DSports) August 19, 2025