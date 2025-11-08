Hugo Rodallega puso fin a los rumores sobre su futuro; ¿Seguirá en Santa Fe?

Independiente Santa Fe se jugará el todo por el todo en las últimas dos fechas de la Liga BetPlay II-2025, con el objetivo de asegurar un cupo en los cuadrangulares semifinales y defender el título conquistado en el primer semestre del año.

Los dirigidos por Francisco López ocupan la décima posición con 25 puntos y están obligados a ganar para mantener viva la ilusión de pelear por la undécima estrella. Uno de los grandes protagonistas en esta campaña, al igual que en el título anterior, ha sido Hugo Rodallega, referente y líder del conjunto ‘cardenal’.

¿Hugo Rodallega seguirá en Santa Fe?

Uno de los grandes interrogantes de los últimos meses gira en torno a la continuidad del delantero vallecaucano, cuyo contrato finaliza en diciembre con el vigente campeón del fútbol colombiano.

En una entrevista con 'Zona Libre de Humo', Rodallega se refirió a su situación contractual y dejó claro su deseo de seguir en el club bogotano.

“Mi contrato finaliza ahora en diciembre. Muy seguramente vamos a firmar un año más con Santa Fe. Méndez es mi parcero”, afirmó el atacante de 40 años, quien mostró su intención de continuar vistiendo los colores del equipo capitalino.

#ZonaLibreDeHumo🗣️🎙️"Mi contrato finaliza ahora en diciembre, muy seguramente vamos a firmar un año más con Santa Fe, Méndez es mi parcero" @hugol1120, @SantaFe

Acto seguido, ‘Hugol’ habló de su cariño por América de Cali, el club de sus amores, aunque reconoció que hoy su presente está en Santa Fe.

“Mi corazón ahora está con Santa Fe. Seguiré siendo hincha de América de Cali, lo que fue, fue.”

Y añadió: “Siempre va a quedar la espinita, pero en un supuesto caso de quedar libre y aparecen ofertas de Cali y América de Cali, seguramente escogeré al América"

Por otro lado, Rodallega opinó sobre la situación que atraviesa el Deportivo Pereira, equipo que ha afrontado el tramo final del torneo con jugadores Sub-20 por las deudas con su plantilla profesional.

“Lo de Pereira es una recocha, una sinvergüenzada, una irresponsabilidad de la gente que está encargada del manejo”, expresó el exjugador del Wigan de Inglaterra.

También se refirió al momento crítico del Deportivo Cali: “Preocupante el tema del Cali. Es una institución que debería estar siempre peleando dentro de los ocho. Ojalá se mejore la situación y pueda volver a ser ese equipo competitivo.”

Números de Hugo Rodallega

En lo que va de 2025, por todas las competiciones, Hugo Rodallega registra 21 goles y tres asistencias en 41 partidos con Independiente Santa Fe.



¿Cuándo juega Santa Fe?

Por la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025, Santa Fe se enfrentará al Deportivo Cali este domingo 9 de noviembre en el estadio El Campín, a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana).