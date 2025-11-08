No paran los elogios para Jhon Lucumí: "Es increíblemente fuerte, lo tiene todo”

Previo a unirse a la concentración de la Selección Colombia masculina de mayores, el defensor central Jhon Jáner Lucumí atraviesa un gran momento en el fútbol europeo. El caleño, pieza clave en el esquema del Bologna de Italia, ha tenido una temporada sobresaliente en la Serie A, consolidándose como uno de los jugadores más regulares del equipo dirigido por Vincenzo Italiano.

En la presente campaña, Lucumí ha disputado un total de 13 partidos en todas las competiciones con el conjunto italiano. Si bien no registra goles ni asistencias, su influencia en el campo va mucho más allá de los números: seguridad, liderazgo, lectura del juego y precisión en la salida con balón lo han convertido en un referente de la zaga del Bologna.

Los halagos para Jhon Jáner Lucumí

Jhon Lucumí, defensor colombiano titular en Bolonia vs Pisa @Bolognafc1909

Publicidad

Cabe recordar que Jhon Lucumí estuvo cerca de abandonar las filas del Bologna durante el pasado mercado de fichajes, luego del interés del Sunderland de Inglaterra, club que buscaba reforzar su defensa con el colombiano. Sin embargo, el jugador optó por mantenerse en Italia, donde ha encontrado estabilidad y plena confianza por parte del cuerpo técnico.

A pesar de los rumores y las diferencias que se presentaron entre las partes, hoy existe plena comunión en el Bologna. La dirigencia y el cuerpo técnico están muy satisfechos con el rendimiento del defensor, quien tiene contrato vigente hasta mediados de 2027.

Publicidad

Recientemente, Daniel Niccolini, asistente técnico de Vincenzo Italiano, destacó las cualidades del exjugador del Deportivo Cali, a quien catalogó como un futbolista de élite.

“Creo que Lucumí es increíblemente fuerte. Lo tiene todo: es técnicamente habilidoso, rápido, mentalmente fuerte y tiene personalidad. Lleva tres o cuatro partidos jugando a un alto nivel. Todos esperamos que pueda seguir así”, afirmó el asistente.

Sus actuaciones no solo han sido reconocidas en Italia, sino también por los aficionados colombianos, quienes lo ven como una pieza fundamental en el proceso de la Selección hacia el Mundial 2026.



¿Cuándo juega Bologna?

Por la fecha 11 de la Serie A, Bologna recibirá al Napoli este domingo 9 de noviembre, a partir de las 9:00 a. m. (hora colombiana).

El equipo de Jhon Lucumí marcha en la sexta posición del campeonato con 18 puntos, a cuatro del Milán, líder de la liga. Tras este compromiso, el defensor se unirá a la Selección Colombia en Estados Unidos para disputar dos amistosos de preparación frente a Nueva Zelanda y Australia, el 15 y 18 de noviembre, respectivamente.