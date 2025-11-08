Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Fortaleza 1-1 Junior

Publicidad
Cada vez falta menos para que el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2025 llegue a su final. Entre el viernes 7 de noviembre y el 9 del mismo mes, se está disputando la fecha 19, que ha dejado novedades. Todo empezó con el 1-1 entre Envigado y Millonarios, que dejó eliminado al 'embajador'. Posteriormente, Independiente Medellín goleó 1-4 a Deportivo Pereira y sueña con el 'punto invisible'.
Luego Deportes Tolima venció 3-1 a Llaneros, que complicó su clasificación a los cuadrangulares y se jugará la vida en la última jornada. Y, ahora, Fortaleza y Junior de Barranquilla, otros dos aspirantes a quedar entre los dos mejores de esta primera fase, igualaron 1-1, en el estadio Metropolitano de Techo, de la ciudad de Bogotá, con goles de José Enamorado y Emilio Aristizábal.
|Pos
|Equipo
|PJ
|DG
|Pts
|1
|Medellín
|19
|+15
|37
|2
|Tolima
|19
|+11
|35
|3
|Fortaleza
|19
|+8
|35
|4
|Atlético Nacional
|18
|+14
|34
|5
|Bucaramanga
|18
|+13
|34
|6
|Junior
|19
|+9
|32
|7
|Águilas Doradas
|18
|+4
|27
|8
|América
|18
|+4
|26
|9
|Alianza
|18
|+1
|26
|10
|Santa Fe
|18
|+2
|25
|11
|Llaneros
|19
|-5
|25
|12
|Millonarios
|19
|-4
|23
|13
|Once Caldas
|18
|-4
|23
|14
|Deportivo Cali
|18
|-5
|20
|15
|Unión Magdalena
|18
|-9
|18
|16
|Deportivo Pereira
|19
|-13
|18
|17
|Envigado
|19
|-7
|17
|18
|Pasto
|18
|-4
|16
|19
|Boyacá Chicó
|18
|-12
|16
|20
|La Equidad
|18
|-18
|11
Once Caldas vs. Pasto
Día: domingo 9 de noviembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Palogrande.
Alianza vs. Boyacá Chicó
Día: domingo 9 de noviembre.
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavajeau.
America de Cali vs. Unión Magdalena
Día: domingo 9 de noviembre.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali
Día: domingo 9 de noviembre.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.