Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Fortaleza 1-1 Junior

Cada vez falta menos para que el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2025 llegue a su final. Entre el viernes 7 de noviembre y el 9 del mismo mes, se está disputando la fecha 19, que ha dejado novedades. Todo empezó con el 1-1 entre Envigado y Millonarios, que dejó eliminado al 'embajador'. Posteriormente, Independiente Medellín goleó 1-4 a Deportivo Pereira y sueña con el 'punto invisible'.

Luego Deportes Tolima venció 3-1 a Llaneros, que complicó su clasificación a los cuadrangulares y se jugará la vida en la última jornada. Y, ahora, Fortaleza y Junior de Barranquilla, otros dos aspirantes a quedar entre los dos mejores de esta primera fase, igualaron 1-1, en el estadio Metropolitano de Techo, de la ciudad de Bogotá, con goles de José Enamorado y Emilio Aristizábal.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: fecha 19

Pos Equipo PJ DG Pts 1 Medellín 19 +15 37 2 Tolima 19 +11 35 3 Fortaleza 19 +8 35 4 Atlético Nacional 18 +14 34 5 Bucaramanga 18 +13 34 6 Junior 19 +9 32 7 Águilas Doradas 18 +4 27 8 América 18 +4 26 9 Alianza 18 +1 26 10 Santa Fe 18 +2 25 11 Llaneros 19 -5 25 12 Millonarios 19 -4 23 13 Once Caldas 18 -4 23 14 Deportivo Cali 18 -5 20 15 Unión Magdalena 18 -9 18 16 Deportivo Pereira 19 -13 18 17 Envigado 19 -7 17 18 Pasto 18 -4 16 19 Boyacá Chicó 18 -12 16 20 La Equidad 18 -18 11

Resultados de la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025

Envigado 1-1 Millonarios

Deportivo Pereira 1-4 Independiente Medellín

Deportes Tolima 3-1 Llaneros

Fortaleza 1-1 Junior

Programación de la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025

Once Caldas vs. Pasto

Día: domingo 9 de noviembre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Palogrande.

Alianza vs. Boyacá Chicó

Día: domingo 9 de noviembre.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau.

America de Cali vs. Unión Magdalena

Día: domingo 9 de noviembre.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali

Día: domingo 9 de noviembre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.