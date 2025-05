Hugo Rodallega se tomó el pecho y asustó a los hinchas en El Campín: “Haremos un chequeo”

Santa Fe venció 2-1 a Junior en un partido en el que remontaron el marcador, ya que comenzaron perdiendo con el equipo barranquillero. En este duelo el experimentado Hugo Rodallega fue protagonista por el gol del empate 1-1 parcial en El Campín, pero también por un susto que causó tras su anotación.

El vallecaucano, luego de marcar el gol de la igualdad se tomó el pecho durante algunos instantes y le avisó al cuerpo médico de los ‘cardenales’. A pesar de eso siguió jugando sin problema.

Sin embargo esto causó resonancia en el fútbol colombiano y muchos querían saber qué le pasó y si se encontraba bien de salud a pesar de ese momento de angustia sintiendo los latidos del corazón muy rápido.

Hugo Rodallega y lo que sintió en el corazón tras su gol en Santa Fe vs Junior

En la zona mixta tras el partido, el delantero de los ‘leones’ atendió a Gol Caracol y allí al preguntarle por lo sucedido dio detalles y señaló que igual estarán pendientes de este tema de salud.

“Me preocupé porque nunca me había sucedido algo así, sentí que se me aceleraron las pulsaciones, el corazón me empezó a latir un poco más fuerte”, confesó de entrada Hugo Rodallega.

Eso sí, el delantero de Independiente Santa Fe se mostró tranquilo y mencionó que “afortunadamente no fue nada grave, eso creemos, todo está bien. Aunque el lunes vamos a hacer un chequeo pero por el momento todo normal”.

Hugo Rodallega, delantero colombiano de Independiente Santa Fe, celebra un gol en la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

De esa manera hay calma por lo sucedido con Hugo Rodallega y se esperarán los resultados de los exámenes médicos que le harán en las próximas horas, para descartar temas cardiacos.

Hugo Rodallega y su temporada con Santa Fe

El delantero de 39 años se ha consolidado como la figura del equipo bogotano y a pesar de su edad se muestra con buen estado físico y marcando diferencia en la cancha. Sus números en la actual Liga BetPlay 2025-I son admirables, con 10 goles (cuatro de ellos de penalti), y una asistencia, en los 17 partidos que ha disputado este semestre, siendo uno de los artilleros del fútbol colombiano.

Además, su liderazgo se ha sentido en el plantel y de esa manera decidió analizar el duro partido que lograron remontar este sábado contra Junior, en El Campín.

"Esto ya se había planificado, nosotros independientemente de quién venía de la nómina de ellos era importante superar a Junior, que fue un gran rival. Un plan de juego, en el primer tiempo lo pusimos en práctica, dominamos bastante y tuvimos llegadas, lamentablemente no concretamos para más tranquilidad. Lo bueno es que cuando el equipo recibió el gol, que nos tomó por sorpresa, tuvimos la mentalidad de darle vuelta y corrimos con suerte con el regreso de Omar", declaró también Hugo Rodallega.