Ídolo de América se pasó al Cali y echó 'vainazo' a la hinchada 'escarlata': "Manténganme"

El arribo de Jersson Gonzáleza la academia del Deportivo Cali, en Estados Unidos, parece que no ha caído muy bien en el entorno ‘escarlata’, que, por medio de sus hinchas, le han manifestado el disgusto y total desaprobación a la decisión del ídolo americano.

Y es que, además de jugar en el cuadro rojo, Jersson también pasó por las fuerzas básicas de los rojos, como entrenador, por varios años, por lo que su llegada al ‘vecino de patio’ no fue bien recibida.

No obstante, para el estratega de 49 años las críticas no le afectan en lo absoluto y reflejo de eso fueron sus declaraciones en ‘Zona Libre de Humo’, donde le echó ‘vainazos’ a la hinchada americana.

El entrenador del América de Cali habló del triunfo sobre La Guaira Getty Images

"Unos me van a querer, otros me van a odiar, otros me van a entender, pero a mí me tiene sin cuidado lo que digan en las redes, es normal, se presta para todo, soy un profesional del fútbol. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho hasta el momento, fui interino con América de Cali, llegué a una final con Llaneros en un gran proceso, estuve en Deportivo Pasto", indicó de entrada Jersson González.

Publicidad

Sumado a eso, el entrenador acabó con la discusión, enfatizando en que su “corazón es ‘escarlata’”. No obstante, hay necesidades y frente a las posibilidades presentadas, él toma decisiones: "Todo el mundo sabe que yo soy hincha de América y desde que salí de Pasto no vi ningún hincha llevándome una libra de arroz o azúcar a la casa o pagar deudas".

¿Fue fácil tomar la decisión de arribar al Cali?

"¿Quién me puede decir algo malo de lo que yo hago? Yo lo pensé muy bien, pero uno no se puede cerrar las puertas en ninguna parte; a los que me critican, venga pues manténgame, yo no estoy robando, estoy trabajando".

Publicidad

¿Cómo es su relación con el cuadro ‘azucarero’?

"Hace muchos años salí a pedirles disculpas a la gente del Deportivo Cali por algo que yo dije en medio de mi ego y de mi morbo, ahora estoy trabajando y estoy luchando para ser el entrenador de un equipo profesional".

Jersson González. Foto: Colprensa.

El proyecto en Deportivo Cali...

“Desde hace 4 años me venían convenciendo desde la Academia de Cali acá en USA, pero yo estaba en otros equipos y ahora que llegué a Estados Unidos me abrieron las puertas de nuevo. Yo estoy metido totalmente en el proyecto, es lo que hice con América durante 6 años, preparando los jugadores".