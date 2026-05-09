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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Washington Aguerre se pronunció: "Desmiento sobre discusiones o golpes en el Medellín"

Washington Aguerre se pronunció: "Desmiento sobre discusiones o golpes en el Medellín"

El arquero uruguayo Washington Aguerre fue protagonista en los recientes días por unas declaraciones falsas que se viralizaron en redes sociales, sobre la final perdida con Santa Fe.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de may, 2026
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Washington Aguerre, arquero uruguayo
Washington Aguerre, arquero uruguayo
Foto: X/@DIM_Oficial

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