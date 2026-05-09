Washington Aguerre se pronunció: "Desmiento sobre discusiones o golpes en el Medellín"

En medio de la crisis que vive Independiente Medellín, por la eliminación de la Liga BetPlay 2026-I, los polémicos gestos de su máximo accionista Raúl Giraldo y los incidentes presentados el pasado jueves en el partido de Copa Libertadores contra Flamengo, que fue cancelado, se había sumado unas falsas declaraciones de Washington Aguerre, ex arquero del cuadro 'poderoso', que fueron virales en redes sociales y generaron controversia.

Por ese motivo, el propio guardameta uruguayo, actualmente en Peñarol, tuvo que salir a pronunciarse y desmentir esas palabras, ya que él mismo señaló a través de su cuenta de Instagram que nunca dijo eso y tampoco sucedió lo que supuestamente relataban, sobre la final de vuelta contra Santa Fe, que perdieron en la Liga BetPlay 2025-I.



Washington Aguerre desmintió peleas en el Medellín

En el video publicado en sus historias de Instagram, el 'charrúa' dijo: "Hola pueblo poderoso, por acá 'Washi', pasaba por acá a hacer este video para aclarar y desmentir algunas cosas que se han dicho sobre mi persona, Baldomero Perlaza, y Francisco Chaverra, que el partido contra Santa Fe en la final, que hubo discusiones y que terminamos a los golpes, cosa que nada que ver, no sé de dónde sacaron esa mentira".

Seguido a eso, Aguerre puntualizó en que "todos saben lo apasionado que soy y la entrega que tuve siempre por el club, hasta el día de hoy tengo trato con ellos, gente del club, excompañeros, directivas, todos saben que se ganaron un hincha más. Que se queden tranquilo que todo lo que se ha dicho es todo mentira. Un fuerte abrazo y arriba siempre Medellín", dejando claro que las declaraciones fueron mentira, y nada de lo que relataban sobre supuestos inconvenientes en el entretiempo de aquella final en el primer semestre del año anterior.

"No sé de donde sacaron esa mentira. Todo lo que se ha dicho es todo mentira"



Washington Aguerre desmiente categoricamente a los "periodistas" que inventaron que se fue a los golpes con Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra.



Acá las puertas siempre estarán abiertas… pic.twitter.com/v5hUBlyODX — Incógnito poderoso (@incognito_rojo) May 9, 2026

Cabe recordar que hace algunos días al propio Independiente Medellín también le tocó emitir un comunicado en sus redes sociales, también para rechazar que se estuviera creyendo esas erradas palabras, que nunca dio el arquero uruguayo a ningún medio.



"El Equipo del Pueblo S.A. rechaza de manera categórica las versiones difundidas recientemente en un programa periodístico y a través de redes sociales, en las que se formulan acusaciones graves, irresponsables y sin sustento contra nuestros jugadores Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra, así como contra Luis Sandoval, Homer Martínez y Jaime Alvarado, futbolistas que hicieron parte de nuestra institución. Dichas afirmaciones, relacionadas con negociaciones previas a la final disputada en 2025, carecen de veracidad y afectan de manera directa el buen nombre, la integridad y la reputación de los jugadores, así como de la institución en su conjunto", se leyó en el escrito publicado por el DIM.

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Además, informaron un tema delicado al que llegó la viralización de esas falsas declaraciones. "Como consecuencia de estas publicaciones, nuestros jugadores Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra, así como los demás jugadores mencionados, han sido víctimas de amenazas a través de sus números telefónicos personales, los cuales fueron filtrados de manera irregular, situación que rechazamos enérgicamente por poner en riesgo su seguridad y la de sus familias. Ante estos hechos, los jugadores instauraron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación con la finalidad de iniciar las actuaciones investigativas correspondientes, tanto por las acusaciones falsas como por las amenazas recibidas, brindando desde el club todo el respaldo jurídico, institucional y humano necesario en este proceso", mencionaron desde el club antioqueño.