Iván René Valenciano y su estado de salud tras nueva alarma; "no es ningún cáncer"

El reconocido exfutbolista colombiano Iván René Valenciano, de paso por clubes como Junior de Barranquilla, Millonarios, Cali, Bucaramanga y por la Selección Colombia, entre otros, ha compartido en las últimas una importante actualización sobre su estado de salud a través de su cuenta de Instagram, tranquilizando a sus seguidores y agradeciendo el masivo apoyo recibido. Esto mientras que se adelanta un tratamiento en Estados Unidos, en donde se radicó desde hace ya algunos meses luego de haber estado vinculado a diferentes canales deportivos en nuestro país.

En un mensaje que ha sido bien recibido por la comunidad futbolística y sus admiradores, Valenciano aclaró que, afortunadamente, no padece de ningún tipo de cáncer. Esta noticia es un gran alivio para quienes estaban preocupados por su situación.

Respecto a su tratamiento actual, el exdeportista detalló que sigue recibiendo atención médica. Sin embargo, enfatizó que lo que le están administrando por vía intravenosa son suplementos y hierro. Esta aclaración busca disipar cualquier especulación sobre la naturaleza de su condición o tratamiento.

Iván René Valenciano - Foto: GoFundMe

Finalmente, el barranquillero expresó su profunda gratitud hacia todos los que le han enviado mensajes, hecho llamadas y mostrado su cariño. Subrayó que "su apoyo significa el mundo" para él, destacando la importancia del respaldo recibido en este momento de su vida.

Cabe indicar que el 'Bombardero' sorprendió hace un par de días cuando le envió un mensaje a su Junior del alma por el cumpleaños 101 y en una de las fotos se dejó ver con un hilo de sangre que le salía por su nariz, mientras estaba sentado en un consultorio médico. Así se generaron reacciones en sus redes y una latente preocupación de sus seguidores y amigos.

Valenciano fue noticia hace algunas semanas cuando desde territorio estadounidense se informó sobre una hospitalización de urgencia para ser tratado tras unos quebrantos de salud e incluso se organizó una colecta para ayudar con los gastos médicos, ya que en Miami no cuenta con seguro. Ahora se espera que el otrora goleador de la Selección Colombia pueda continuar en franca mejoría y seguir dedicado a la formación de niños y jóvenes que están incursionando en el fútbol.

