Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Iván René Valenciano y su estado de salud tras nueva alarma; "no es ningún cáncer"

Iván René Valenciano y su estado de salud tras nueva alarma; "no es ningún cáncer"

En sus redes sociales, Iván René Valenciano publicó e las últimas horas un mensaje en el que actualizó sobre el tratamiento que le vienen realizando en Estados Unidos.

Iván René Valenciano es uno de los jugadores históricos del fútbol colombiano.
Iván René Valenciano es uno de los jugadores históricos del fútbol colombiano.
Foto: Colprensa
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 09, 2025 09:24 a. m.