"James Rodríguez fue el jugador de Selección Colombia con más logros, no hay ninguno como él"

James Rodríguez anunció este martes su marcha de la Selección Colombia, una decisión que pone fin a 15 años de carrera internacional en la que se consolidó como uno de los mejores futbolistas de la historia de nuestro país.

El centrocampista cucuteño se retira a los 35 años, después de tres mundiales disputados y una destacada participación en el de Brasil 2014, donde fue goleador del certamen con seis goles y lideró el mejor desempeño de la 'tricolor' en una Copa del Mundo.

Este anuncio por parte del '10' ha causado opiniones entre los expertos del balompié 'cafetero', siendo uno de ellos Alexis García. El DT dejó unos comentarios muy valiosos en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' de lo que fue el paso de Rodríguez Rubio con los colores patrios.

James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia. Foto: Getty Imágenes

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"Me dio dolor, como cuando hay una pérdida en la casa, como lo sentí cuando despidió Messi; empiezo a ver con preocupación cómo reemplazarlos a ellos. Esa sensación de emoción, generan alegría y polémica, se sustenta desde la crítica, la despotricada, nostalgia con la ida de James", dijo en primera instancia García a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.



El extimonel de la antigua La Equidad expresó a continuación que el cucuteño se merece todo tipo de reconocimientos por lo hecho en Selección Colombia. Para Alexis García, el talentoso zurdo es un ídolo en la 'amarilla'.

"James se merece todos los homenajes, ese puesto en una vitrina muy especial. Yo vi grandísimos jugadores, respetar es lo primero, una carrera respetable, admirable; en esa carrera hay altibajos. Lo mejor que le puede producir al tener un ídolo a nivel mundial es hacerle los honores, no olvidemos de esas cosas que no nos gustaron. Todo tiene fecha de caducidad", agregó en el mencionado programa radial.

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"James Rodríguez era hincha de la Selección Colombia"

Entre otras de las declaraciones que generó el exAtlético Nacional es que Rodríguez Rubio siempre tenía ese amor por la amarilla, azul y rojo. Era un hincha más del combinado colombiano.

"Vienen muchos jugadores, el carácter que tuvo James para sostenerse en las altas competencias, varios de los mejores del mundo. Fue goleador de un Mundial y es difícil encontrar a alguien. Creo que James era o fue el único jugador que no era hincha de un equipo, porque era hincha de Colombia, acá se potenciaba, acá la inspiración volvía a su mente, le permitían mantenerse en alta competencia", dijo.

James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia. Foto: AFP

Y agregó: "En capacidades técnicas, deportivas y físicas puede haber otros mejores; pero en logros, en imagen internacional, en títulos, en goles, en juegos con Colombia no hay ningún otro como él. Vi jugar a otros como (Fredy) Rincón, Néider (Morantes), Giovanni Hernández, Giovanni Moreno, muchos muy buenos. Colombia se precia de tener grandes jugadores, pero James fue el que más logros tuvo a nivel Mundial".

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Por último, el entrenador generó un análisis sobre quién puede asumir el rol de James Rodríguez en la 'tricolor'.

"Lo que pasa es que antes le daba la tarea a un solo jugador, con el 10 atrás. El fútbol de ahora la creación pasa por varios jugadores, desde el volante central que se encarga de armar los equipos, como sacar a Messi a una banda, el fútbol ahora nos reta no solamente de estar en la cabeza de un solo jugador, sino que algunos otros lo asuman. De golpe en Colombia Jhon Arias puede ser el que juegue por el centro, después de ahí para adelante un 'Lucho' Díaz, un Carlos Gómez; también otros dieces naturales como Jordan Barrera, el chico Rengifo de Nacional, ellos con un poco más de dinámica", concluyó.

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Los números de James Rodríguez en la Selección Colombia: