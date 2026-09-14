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James Rodríguez ya hace magia en Atlético Nacional; vea su asistencia para un golazo

La jugada que tuvo como protagonista a James Rodríguez, gran refuerzo del 'verdolaga', no ha parado de dar de qué hablar en redes sociales, donde circula.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de sept, 2026
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James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un entrenamiento de Atlético Nacional
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un entrenamiento de Atlético Nacional
Twitter de Atlético Nacional

James Rodríguez todavía no ha debutado oficialmente con Atlético Nacional, pero ya empieza a dejar destellos de la calidad que ilusiona a los hinchas del conjunto antioqueño.

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Durante uno de los entrenamientos del equipo, el mediocampista colombiano protagonizó una gran jugada que rápidamente se hizo viral en redes sociales. James se hizo cargo de una pelota quieta y, con la precisión que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera, puso un centro para Cristian ‘Chicho’ Arango, quien terminó definiendo la acción con gol.

James Rodríguez en uno de los entrenamientos con Atlético Nacional.
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La asistencia generó numerosos comentarios entre los aficionados, que destacaron la visión de juego y la calidad técnica del '10' colombiano.

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James Rodríguez llegó a Atlético Nacional como el fichaje más importante del segundo semestre del fútbol colombiano y la expectativa por verlo nuevamente en competencia no deja de crecer.

Mientras espera su debut con la camiseta verdolaga, el volante continúa trabajando con el grupo y dejando señales de lo que puede aportar dentro del terreno de juego.

James Rodríguez en uno de los entrenamientos con Atlético Nacional.
James Rodríguez en uno de los entrenamientos con Atlético Nacional.
Foto oficial de Nacional

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Vea la asistencia de James Rodríguez en un entrenamiento de Atlético Nacional

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