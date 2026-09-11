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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / James Rodríguez, felicitado por exjugador de Bayern Múnich, tras llegar a Atlético Nacional

James Rodríguez, felicitado por exjugador de Bayern Múnich, tras llegar a Atlético Nacional

No paran los mensajes y reacciones por el arribo de James Rodríguez al fútbol colombiano y hasta figuras de talla mundial dejaron ver su alegría por ello.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de sept, 2026
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James Rodríguez, capitán y volante de la Selección Colombia.
James Rodríguez, capitán y volante de la Selección Colombia.
Foto: Getty Imágenes

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional sigue generando reacciones entre figuras del fútbol internacional. Esta vez, quien se pronunció fue Rafinha, exfutbolista brasileño que compartió vestuario con el colombiano durante su carrera en Europa y Sudamérica.

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Luego de que Atlético Nacional anunciara oficialmente a James como nuevo jugador, Rafinha apareció en la publicación del conjunto 'verdolaga' y dejó un particular mensaje: seis emojis de aplausos. Aunque el brasileño no escribió ninguna palabra, su reacción fue suficiente para llamar la atención de los aficionados del equipo antioqueño.

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El comentario de Rafinha rápidamente recibió varias respuestas de hinchas de Nacional, quienes recordaron la relación que existe entre ambos futbolistas y celebraron el gesto del exjugador brasileño. Además, la publicación superó los mil 'me gusta', demostrando el interés que generó su reacción entre los seguidores del club.

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Rafinha y James Rodríguez fueron compañeros en dos etapas diferentes de sus respectivas carreras. La primera fue en el Bayern Múnich, donde coincidieron durante la temporada 2017/18 y, posteriormente, en la 2018/19, cuando el colombiano estuvo cedido por el Real Madrid al conjunto alemán.

Años después, los caminos de ambos volvieron a cruzarse en Brasil. James llegó a São Paulo en 2023 y Rafinha ya hacía parte del plantel paulista, por lo que nuevamente compartieron camerino.

James Rodríguez, nuevo jugador de Nacional.
James Rodríguez, nuevo jugador de Nacional.
Nacional.

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Ahora, mientras James comienza una nueva aventura con Atlético Nacional, Rafinha ya se encuentra retirado del fútbol profesional. El brasileño, quien también tuvo pasos por clubes como Schalke 04, Genoa, Bayern Múnich, Olympiacos y São Paulo, entre otros, sigue pendiente de sus antiguos compañeros.

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La reacción del exlateral derecho se suma a las numerosas muestras de respaldo que ha recibido James tras confirmarse su llegada al conjunto 'verdolaga', en un fichaje que ha despertado enorme expectativa en el fútbol colombiano.

Por ahora, Rafinha prefirió hablar con emojis, pero sus seis aplausos dejaron claro que recibió con alegría la nueva etapa que inicia su antiguo compañero de equipo.

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