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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / James Rodríguez y Nacional son noticia mundial; así registraron los medios su fichaje bomba

James Rodríguez y Nacional son noticia mundial; así registraron los medios su fichaje bomba

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de sept, 2026
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James Rodríguez, jugador de Nacional.
James Rodríguez, jugador de Nacional.
Nacional.

James Rodríguez regresa al fútbol colombiano para vestir la camiseta de Atlético Nacional, anunció este jueves el club antioqueño, en uno de los fichajes de mayor impacto del campeonato local, con lo que el centrocampista de 35 años volverá tras casi dos décadas en el exterior.

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"James Rodríguez es Atlético Nacional", publicó el conjunto verdolaga en su cuenta oficial de Instagram, donde acompañó el anuncio con un video en el que destacó el trabajo realizado para concretar la llegada del capitán de la selección colombiana.

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Pero tal fichaje no solamente causó bastante resonancia en nuestro país, sino que el jugador histórico en la Selección Colombia ocupó espacios en medios de diferentes países sudamericanos como Perú, Argentina y Brasil y también en México, en donde jugó con el León de Guanajuato.

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Los titulares fueron variados, en algunos casos definieron el traspaso como "fichajazo", "con club nuevo", "noticia bomba", "bombazo", "nuevo club y gran noticia", fueron algunas de las palabras usadas. Hay que tener en cuenta que tanto el cucuteño, como el cuadro 'verdolaga' cuentan con reconocimiento internacional, que no faltó luego del anuncio.

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Así ha sido la carrera deportiva de James Rodríguez

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Rodríguez, nacido en Cúcuta, comenzó su carrera profesional en Envigado y posteriormente desarrolló una extensa trayectoria internacional que incluyó pasos por Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo y León, entre otros clubes.

El centrocampista alcanzó su mayor reconocimiento internacional en el Mundial de Brasil 2014, cuando fue máximo goleador del torneo con seis tantos, incluido un memorable tanto de volea ante Uruguay que recibió el Premio Puskás de la FIFA.

James Rodríguez, jugador de Colombia
James Rodríguez, jugador de Colombia
Foto: AFP

Su actuación en esa Copa del Mundo le abrió las puertas del Real Madrid, con el que ganó, entre otros títulos, dos Ligas de Campeones.

James también es uno de los principales referentes históricos de la selección colombiana, con la que fue subcampeón de la Copa América en 2024, además de ejercer como capitán durante buena parte de la última década.

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Ahora se espera que se haga la presentación oficial del mediocampista con Nacional y ver qué plazos debe cumplir para poder comenzar a competir.

Acá algunos titulares de la prensa internacional con el fichaje de James

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