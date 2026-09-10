James Rodríguez y Nacional son noticia mundial; así registraron los medios su fichaje bomba

James Rodríguez regresa al fútbol colombiano para vestir la camiseta de Atlético Nacional, anunció este jueves el club antioqueño, en uno de los fichajes de mayor impacto del campeonato local, con lo que el centrocampista de 35 años volverá tras casi dos décadas en el exterior.

"James Rodríguez es Atlético Nacional", publicó el conjunto verdolaga en su cuenta oficial de Instagram, donde acompañó el anuncio con un video en el que destacó el trabajo realizado para concretar la llegada del capitán de la selección colombiana.

Pero tal fichaje no solamente causó bastante resonancia en nuestro país, sino que el jugador histórico en la Selección Colombia ocupó espacios en medios de diferentes países sudamericanos como Perú, Argentina y Brasil y también en México, en donde jugó con el León de Guanajuato.

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Los titulares fueron variados, en algunos casos definieron el traspaso como "fichajazo", "con club nuevo", "noticia bomba", "bombazo", "nuevo club y gran noticia", fueron algunas de las palabras usadas. Hay que tener en cuenta que tanto el cucuteño, como el cuadro 'verdolaga' cuentan con reconocimiento internacional, que no faltó luego del anuncio.



🟢🇨🇴 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: ¡𝐉𝐀𝐌𝐄𝐒 𝐑𝐎𝐃𝐑𝐈́𝐆𝐔𝐄𝐙 𝐄𝐒 𝐍𝐔𝐄𝐕𝐎 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐀𝐓𝐋𝐄́𝐓𝐈𝐂𝐎 𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋!



Luego de su último paso por Minnesota United de la MLS, el oriundo de Cucúta, a sus 35 años, jugará en la liga de su país, a 18 años de abandonar… pic.twitter.com/mdq0TJ0gHO — Diario Olé (@DiarioOle) September 11, 2026

Así ha sido la carrera deportiva de James Rodríguez

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Rodríguez, nacido en Cúcuta, comenzó su carrera profesional en Envigado y posteriormente desarrolló una extensa trayectoria internacional que incluyó pasos por Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo y León, entre otros clubes.

El centrocampista alcanzó su mayor reconocimiento internacional en el Mundial de Brasil 2014, cuando fue máximo goleador del torneo con seis tantos, incluido un memorable tanto de volea ante Uruguay que recibió el Premio Puskás de la FIFA.

James Rodríguez, jugador de Colombia Foto: AFP

Su actuación en esa Copa del Mundo le abrió las puertas del Real Madrid, con el que ganó, entre otros títulos, dos Ligas de Campeones.

James también es uno de los principales referentes históricos de la selección colombiana, con la que fue subcampeón de la Copa América en 2024, además de ejercer como capitán durante buena parte de la última década.

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Ahora se espera que se haga la presentación oficial del mediocampista con Nacional y ver qué plazos debe cumplir para poder comenzar a competir.

Acá algunos titulares de la prensa internacional con el fichaje de James

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¡Bombazo! 💣



James Rodríguez se ha convertido en flamante fichaje de un histórico club de Conmebol 😯https://t.co/EEzp4wJ3QA — América (@americatv_peru) September 11, 2026

🔥🟢🇨🇴¡FICHAJAZO!



💫Pese a las alarmas italianas que lo situaban en el Avellino, James Rodríguez eligió el corazón: jugará con Atlético Nacional#atleticonacional #colombia #jamesrodriguez #futbol pic.twitter.com/rzZ7oI4x4x — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) September 11, 2026

NOVA AVENTURA DE JAMES RODRÍGUEZ! 🇨🇴👀 James Rodríguez é o novo reforço do Atlético Nacional, da Colômbia! O meia estava sem clube desde que deixou o Minnesota United, dos Estados Unidos, em julho deste ano.#FutebolNaESPN #JamesRodriguez pic.twitter.com/2NTshTEvvk — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) September 11, 2026